Відома топ-модель зізналася у важкій залежності

Ель Макферсон розповіла, як алкоголь став її найкращим другом у боротьбі з тривожністю.

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Ель Макферсон новини - Ель Макферсон розкрила подробиці своєї боротьби з алкогольною залежністю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Модель пристрастилася до алкоголю в гонитві за образом ідеального життя

Макферсон швидко скотилася від келиха за вечерею до провалів у пам'яті

Австралійська супермодель Ель Макферсон наприкінці 90-их була на піку: у неї була чудова кар'єра, багатий і приязний коханий і двоє чудових малюків - просто пасторальна картинка. Однак за нею ховалася втомлена, самотня і залежна від алкоголю жінка, яка дуже боялася, що її ідеальність колись лусне.

У своїх недавніх мемуарах "Ель: Життя, уроки і довіра до себе", фрагменти яких наводить Daily Mail, модель розповіла, як від келиха ввечері, щоб розслабитися, дійшла до повного вимкнення свідомості. "Всім здавалося, що моє життя прекрасне. Зовні я відмінно справлялася зі своїми обов'язками, але глибоко всередині мені було дуже важко. ... Я вставала вранці, пробігала шість миль і снідала кавою. Часто я пила після того, як поклала дітей спати. Я сідала одна, випивала чарку горілки, а потім писала списки справ і листи рідним. Я займалася домашніми справами, слухала музику приблизно до 11 вечора, а потім лягала спати і відключалася", - зізнається Макферсон.

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Водночас вона відчайдушно намагалася показати всім, що може без проблем поєднувати роботу, дім, двох дітей, і залишатися водночас веселою супутницею і партнером для свого обранця. "Мені подобалося проводити час з Аркі (Арпад Бюссон - прим. редактора), і... я хотіла довести йому, що буду його партнером у розвагах і бізнесі, будучи при цьому матір'ю його синів. Я виходила у світ, пила, веселилася і так знову і знову. Усе повторювалося: я котилася вниз по жахливій спіралі", - згадує Ель.

При цьому вона зазначає - були моменти, коли вона починала "вимикатися" просто під час вечірок: "Я могла говорити з кимось, а потім забути посеред розмови, про що ми говорили. На мене дивилися здивовано, чекаючи, що я продовжу".

У 2003 році, приблизно через півроку після народження другого сина, Макферсон все ж прийняла доленосне рішення, і поборола свою звичку. Минулого року вона відзначила 20 річницю своєї тверезості, але навіть сьогодні модель відвідує клуб Анонімних алкоголіків.

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Хто така Ель Макферсон? Ель Макферсон - австралійська топ-модель, акторка та дизайнерка. Рекордні шість разів з'являлася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit, повідомляє Вікіпедія.

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