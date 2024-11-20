Російська дівчина Джонні Деппа спровокувала чутки про заручини з актором

Юлія Власова заявила, що незабаром піде під вінець.

https://glavred.net/starnews/rossiyskaya-devushka-dzhonni-deppa-sprovocirovala-sluhi-o-pomolvke-s-akterom-10615799.html Посилання скопійоване

Джонні Депп новини - ймовірна дівчина Джонні Деппа оголосила про заручини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/im__iuliia

Короткий зміст:

Джонні Деппу приписують роман із росіянкою Юлією Власовою

Дівчина розповіла, що заручена, і в найближчому майбутньому планує завести дітей

Американський актор і музикант Джонні Депп, схоже, планує вчетверте одружитися. На майбутній шлюб натякнула 28-річна Юлія Власова, російська бізнесвумен, стосунки з якою приписують артисту.

У своєму блозі в Instagram дівчина розповіла, що за цей рік її вже двічі кликали заміж, і зараз вона заручена. Ба більше, зі своїм неназваним обранцем вона нібито навіть планує завести дітей. Жити Власова, яка зараз мешкає в Празі, буде на дві країни - рф і Францію.

відео дня

Чутки про роман між Джонні та Юлією з'явилися влітку 2022 року - разом вони відвідали концерт Джеффа Бека в Празі. Познайомилася пара 2021 року на 55-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.

Утім, ані романтичні стосунки з Юлією Власовою, ані заручини з нею актор і його представники поки що не коментували. Сама ж дівчина наприкінці серпня 2024 року опублікувала фото з Джонні Деппом. У підписі вона назвала актора "дорогим другом", і закликала підписників не вірити всьому, про що вони читають в Інтернеті.

Джонні Депп новини - ймовірна дівчина Джонні Деппа оголосила про заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com/im__iuliia

Джонні Депп і Юлія Власова влітку 2024 року / instagram.com/im__iuliia

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ховається за відкритим листом про те, що популярний американський актор і демократ Том Хенкс втік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Також стало відомо, що голлівудська акторка Меган Фокс вагітна "райдужною" дитиною. Це буде її третій малюк і другий для її обранця, музиканта Machine Gun Kelly.

Читайте також:

Хто такий Джонні Депп? Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред