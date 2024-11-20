Російська дівчина Джонні Деппа спровокувала чутки про заручини з актором

Короткий зміст:
- Джонні Деппу приписують роман із росіянкою Юлією Власовою
- Дівчина розповіла, що заручена, і в найближчому майбутньому планує завести дітей
Американський актор і музикант Джонні Депп, схоже, планує вчетверте одружитися. На майбутній шлюб натякнула 28-річна Юлія Власова, російська бізнесвумен, стосунки з якою приписують артисту.
У своєму блозі в Instagram дівчина розповіла, що за цей рік її вже двічі кликали заміж, і зараз вона заручена. Ба більше, зі своїм неназваним обранцем вона нібито навіть планує завести дітей. Жити Власова, яка зараз мешкає в Празі, буде на дві країни - рф і Францію.
Чутки про роман між Джонні та Юлією з'явилися влітку 2022 року - разом вони відвідали концерт Джеффа Бека в Празі. Познайомилася пара 2021 року на 55-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах.
Утім, ані романтичні стосунки з Юлією Власовою, ані заручини з нею актор і його представники поки що не коментували. Сама ж дівчина наприкінці серпня 2024 року опублікувала фото з Джонні Деппом. У підписі вона назвала актора "дорогим другом", і закликала підписників не вірити всьому, про що вони читають в Інтернеті.
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Хто такий Джонні Депп?
Джон Крістофер (Джонні) Депп II - американський актор, кінорежисер, музикант, сценарист і продюсер. Найбільшу популярність Джонні принесли ролі у фільмах Тіма Бертона, у таких відомих картинах, як "Едвард Руки-ножиці", "Сонна Лощина", "Чарлі та шоколадна фабрика", "Ед Вуд", "Свіні Тодд, перукар-демон із Фліт-стріт" і "Аліса в Країні чудес", мультфільм "Труп нареченої", а також образ капітана Джека Спарроу в серії фільмів "Пірати Карибського моря", повідомляє "Вікіпедія".
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