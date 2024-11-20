Колишній янгол Victoria's Secret втратила дитину

Міранда Керр і сьогодні важко переживає втрату.

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Міранда Керр новини - Міранда Керр розповіла про втрату дитини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Міранда Керр нещодавно вчетверте стала мамою

Модель зізналася, що після появи первістка перенесла викидень

Австралійська супермодель і колишній янгол Victoria's Secret Міранда Керр - мама чотирьох синів. Наймолодший із них з'явився на світ наприкінці лютого 2024 року.

Однак лише нещодавно манекенниця вперше розповіла, що дітей могло бути більше. У подкасті Not Alone Керр зізналася, що їй у минулому довелося пережити трагічну втрату дитини.

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Модель зазначила, що це сталося незабаром після того, як на світ з'явився її первісток - Флінн Крістофер Бленчард Коупленд Блум (р. 2011). Вона очікувала народження другого хлопчика, але дитина не вижила.

"У мене був викидень і це теж мав бути хлопчик. З кожною вагітністю я ставала дедалі обізнанішою і дедалі більше переймалася тим, щоб це не повторилося", - поділилася Міранда Керр.

Супермодель виховує первістка від актора Орландо Блума (були одружені з 2010 по 2013 роки - прим. редактора) і ще трьох синів від другого чоловіка - творця SnapChat Евана Шпігеля (у шлюбі з 2017).

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Також стало відомо, що голлівудська акторка Меган Фокс вагітна "райдужною" дитиною. Це буде її третій малюк і другий для її обранця, музиканта Machine Gun Kelly.

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Хто така Міранда Керр? Міранда Керр - австралійська супермодель, бізнесвумен, колишній янгол Victoria's Secret, засновниця косметичного бренду KORA Organics. Одна з найбагатших моделей світу за версією видання Forbes. Була одружена з актором Орландо Блумом з 2010 по 2013 роки. У цьому союзі з'явився на світ первісток Керр - Флінн Крістофер Бленчард Коупленд Блум (2011). У 2017 році вийшла заміж за мільярдера, творця SnapChat Евана Шпігеля, якому народила трьох синів - Харта Керр Шпігеля (2018), Майлза Керр Шпігеля (2019) і П'єра Керр Шпігеля (2024).

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