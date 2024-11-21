Битва двох Дженніфер: чому перестали спілкуватися дві колишні Бена Аффлека

Короткий зміст:
- Дженніфер Гарнер і Дженніфер Лопес об'єдналися, коли співачка була одружена з Беном Аффлеком
- Після їхнього розлучення Гарнер поспішила позбутися зіркової "подружки"
Навесні 2024 року Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном Аффлеком після двох років в офіційному шлюбі. Водночас співачка втратила не тільки чоловіка, а й союзника у вигляді його колишньої дружини - акорки Дженніфер Гарнер.
Джен і Джей Ло близько контактували завдяки Бену і його спільним з Гарнер дітям - вони прив'язалися до зіркової мачухи і подружилися з її спадкоємцями. Так було поки у стосунках Лопес і Аффлека все було гаразд.
Коли ж їхній шлюб почав руйнуватися, співачка вирішила звернутися по допомогу до Гарнер - та по черзі вислуховувала засмучене подружжя і щосили намагалася їх примирити. Тому Джен виявилася неприємно здивована, коли Лопес все ж подала на розлучення з Аффлеком - Гарнер відчула себе використаною і їй просто стало шкода витраченого часу.
Тепер Дженніфер Гарнер вирішила відсторонитися від усієї цієї драми, і має намір спілкуватися з колишньою дружиною свого колишнього чоловіка винятково на теми, які стосуються дітей, повідомив інсайдер виданню Daily Mail.
"Джен більше не бажає спілкуватися з Джей Ло, якщо це не стосується дітей. Її друзі вважають, що вона взагалі не повинна була дозволяти собі так активно допомагати Джей Ло в налагодженні її шлюбу з Беном. Особливо якщо врахувати, що під час їхнього шлюбу (Гарнер вийшла заміж за Аффлека 2005 року, за два роки після розладу його перших заручин із Лопес - прим. редактора) Джен відчувала, що їй протиставляли Джей Ло. Джен занадто мила і справді хотіла допомогти, тому й старалася. Але вона ніколи не стане паплюжити Лопес або говорити про неї негативно", - заявляє джерело.
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Хто така Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.
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