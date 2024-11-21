Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Три викидні, зради та аб'юз: Шер розповіла про важке подружнє життя

Анна Підгорна
21 листопада 2024, 01:30
41
Її шлюб із Сонні Боно показав зірці вкрай повчальний приклад того, якою не має бути сім'я.
Шер
Шер вперше розкрила всі деталі життя із Сонні Боно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Короткий зміст:

  • Шлюб Шер і Сонні Боно був важким
  • У своїх мемуарах Шер описала стосунки з першим чоловіком

78-річна американська співачка і акторка Шер на сцені вже 60 років. У її кар'єри були злети і падіння, великі трагедії і маленькі радості. Вони-то і знайшли своє відображення в автобіографії артистки "Шер: Мемуари. Частина перша".

Становлення Шер, тоді ще нікому не відомої Шерилін Саркісян, почалося з водночас фатальної та знакової зустрічі дівчини з Сонні Боно 1962 року: їй було 16, йому - 27. Разом вони проводили час на студії музичного продюсера Філа Спектора, де Сонні працював асистентом.

відео дня

Дуже скоро Шер стала сесійною бек-вокалісткою у зірок Спектора і дружиною Боно. Дуже скоро юна співачка стала заручницею власного шлюбу.

Те, що Боно не був вірним своїй юній дружині, не було секретом ні для кого. Але на публіці вони були ідеальною парою - їхні спільні виступи були наповнені бездоганно відточеними закоханими поглядами. Але за зачиненими дверима Сонні був справжнім аб'юзером: він забороняв дружині спілкуватися з друзями, не випускав її з дому (виняток становили лише покупки), не дозволяв користуватися улюбленими парфумами, бо його нібито дратував їхній запах. Він не приховував своїх зрад, дорікаючи в них Шер - мовляв, вона його недостатньо задовольняла, тому він шукає кохання на стороні. Сама ж співачка була змученою і виснаженою психологічно та фізично трьома викиднями і постійним почуттям провини, яке їй нав'язував чоловік.

"У ньому було щось, чого я ніколи не могла зрозуміти, щось, що перетворило його з чудового кумедного хлопця на людину, яка забирала в мене все. ... Ми могли робити тільки те, чого хотів він. Зміни в його ставленні до мене відбувалися дуже повільно, так що я навіть не помічала. Це було дуже по-макіавеллівськи. ... Він говорив мені, що шкодує (про зради - прим. редактора), але наполягав, що я сама винна в цьому, тому що у нас із ним недостатньо сексу. Це була така маячня, але на той час, як він закінчив, уже я почала вибачатися перед ним", - цитує спогади Шер видання Daily Mail.

Шер і Боно розлучилися на початку 70-их: чоловік просто пішов від співачки, та залишив її без копійки за душею - акції компанії "Cher Enterprises", якій належали права на творчість їхнього дуету, було розділено між Сонні та його адвокатом. Сама співачка значилася в документах, як найманий працівник на заробітній платі.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ховається за відкритим листом про те, що популярний американський актор і демократ Том Хенкс втік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Також стало відомо, що голлівудська акторка Меган Фокс вагітна "райдужною" дитиною. Це буде її третій малюк і другий для її обранця, музиканта Machine Gun Kelly.

Читайте також:

Хто така Шер?

Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ наступає біля Великої Новосілки: у DeepState розкрили нову мету ворога

РФ наступає біля Великої Новосілки: у DeepState розкрили нову мету ворога

00:15Україна
США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

23:20Україна
Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

22:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Батареї можуть стати гарячішими в рази: сантехнік поділився секретом

Батареї можуть стати гарячішими в рази: сантехнік поділився секретом

Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

Довгонога красуня: донька Орбакайте стає копією мами

Масло буде свіжим цілий рік: експерт розкрила секрети зберігання продукту

Масло буде свіжим цілий рік: експерт розкрила секрети зберігання продукту

РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

РФ готова завершити війну в Україні: у Reuters назвали п'ять умов Путіна

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

Останні новини

01:30

Три викидні, зради та аб'юз: Шер розповіла про важке подружнє життя

01:17

США можуть зупинити війну: політолог дав неочікуваний прогноз за участі Трампа

00:39

Дуже велике християнське свято: що не можна робити 21 листопада

00:15

РФ наступає біля Великої Новосілки: у DeepState розкрили нову мету ворога

20 листопада, середа
23:58

Фікус вразить пишнотою: садівники поділилися секретами догляду за рослиною

Якою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогнозЯкою буде зима 2025 в Україні: кліматолог Засядько дала прогноз
23:20

США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва - Держдеп

23:14

"Планів не було": у виступах Орбакайте в терористичній РФ поставили крапку

23:06

Зеленський підписав закон про позбавлення держнагород зрадників: що передбачається

22:56

Хотіли вкрасти 27 млн грн: керівників у Силах логістики ЗСУ піймали на розкраданні

Реклама
22:50

Долетить до Києва за 8-10 хвилин: експерт розповів, чи вдарить РФ ракетою "Рубіж"

22:48

Ув'язнені "б'ються" за ліжко P.Diddy у в'язниці

22:45

РФ готує ракетний удар по Україні: дипломат видав заяву про ядерний удар

22:31

"Залишились тижні": ЗСУ можуть вийти із стратегічного міста на сході

22:18

Відберуть усе: влада України жорстко покарає зрадників і путіністів

22:17

Від будівлі нічого не залишилося: перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській областіВідео

22:07

Меган просто оскаженіє: принц Гаррі зробив татуювання на видному місці

22:00

Загроза ядерного удару та закриття посольств: головні новини України (дайджест)

21:20

Британія утилізує військові кораблі, вертольоти та безпілотники: що відбувається

21:06

Мамин скарб: який вигляд має дворічна донька Світоліної від Монфіса

20:56

"У нас божевільний сусід": Зеленський про повідомлення щодо "потужної атаки" РФ

Реклама
20:50

Все набагато простіше, ніж здається: як правильно обрати зимові шини для авто

20:50

Без тисяч загиблих: Зеленський назвав єдиний варіант повернення Криму

20:30

Медичному центру "Лелека" 8 років: трансформація, розвиток та плани на майбутнє новини компанії

20:20

Вирішує давню проблему: для чого потрібно встромляти столові прибори в цибулю

20:17

"Випередили ворога": начальник Генштабу розкрив, як Курська операція зірвала плани РФ

19:49

Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє

19:40

Мороз -8, снігопади та ожеледиця: Україну накриває дуже потужна негода

19:31

У Путіна готують заморозку вкладів росіян, "на Валдаї" вже схвалили це рішення

19:26

Росіяни жорстоко розстріляли полонених бійців ЗСУ на двох напрямках

19:15

Україна переживає справжній культурний прорив, - Поплавський актуально

19:10

Кім Чен Ин садить Путіна на збройову голкуПогляд

19:06

ЗСУ "на характері" відвоювали позиції: воїни 28 ОМБр провели операцію під Торецьком

18:56

Графік вимкнення світла на 21 листопада: скільки годин доведеться сидіти у темряві

18:47

Приціл на Крим: які об'єкти ЗСУ можуть атакувати ракетами США - Братчук

18:43

Oops Show: подія, що перетворює невдачі на джерело натхнення

18:39

Загроза ядерного удару: чи може Україна збивати ракети РС-26 "Рубіж" - ЗМІ

18:36

Тюремний термін із конфіскацією: в СБУ засудили путініста Машкова

18:27

Україна під загрозою ракетного удару, РФ підняла в повітря авіацію

18:16

Путін хоче розділити Україну на три частини: що відомо про підступний план РФ

18:16

Хитрий трюк для водіїв: як розморозити лобове скло за допомогою пакета

Реклама
18:15

"Я б йому дещо ампутувала": Лоліта накинулася на росіянина і дружка Кіркорова

17:50

"Дав добро": Байден радився з Трампом щодо дозволу на удари ATACMS по Росії

17:16

Звідки насправді походить термін "медовий місяць": несподіване пояснення

17:13

ЗСУ вперше вдарили по Росії ракетами Storm Shadow: стала відома ціль удару

17:09

Багатомільйонна допомога Україні: яке озброєння США готові передати ЗСУ

17:02

Секретні комбінації для водіїв: як перевірити двигун за допомогою педалей

16:57

"Через це закриваються посольства": стала відома ціль масованої атаки на Київ

16:53

Спортсмен-депутат Жан Беленюк уперше зізнався, чому самотній

16:51

Графіки відключень світла можуть скасувати для усіх українців: названо терміни

16:46

ЗСУ "затисли в кліщі": під загрозою ключова магістраль біля Курахового - Селезньов

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти