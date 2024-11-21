Три викидні, зради та аб'юз: Шер розповіла про важке подружнє життя

Її шлюб із Сонні Боно показав зірці вкрай повчальний приклад того, якою не має бути сім'я.

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Шер вперше розкрила всі деталі життя із Сонні Боно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Шлюб Шер і Сонні Боно був важким

У своїх мемуарах Шер описала стосунки з першим чоловіком

78-річна американська співачка і акторка Шер на сцені вже 60 років. У її кар'єри були злети і падіння, великі трагедії і маленькі радості. Вони-то і знайшли своє відображення в автобіографії артистки "Шер: Мемуари. Частина перша".

Становлення Шер, тоді ще нікому не відомої Шерилін Саркісян, почалося з водночас фатальної та знакової зустрічі дівчини з Сонні Боно 1962 року: їй було 16, йому - 27. Разом вони проводили час на студії музичного продюсера Філа Спектора, де Сонні працював асистентом.

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Дуже скоро Шер стала сесійною бек-вокалісткою у зірок Спектора і дружиною Боно. Дуже скоро юна співачка стала заручницею власного шлюбу.

Те, що Боно не був вірним своїй юній дружині, не було секретом ні для кого. Але на публіці вони були ідеальною парою - їхні спільні виступи були наповнені бездоганно відточеними закоханими поглядами. Але за зачиненими дверима Сонні був справжнім аб'юзером: він забороняв дружині спілкуватися з друзями, не випускав її з дому (виняток становили лише покупки), не дозволяв користуватися улюбленими парфумами, бо його нібито дратував їхній запах. Він не приховував своїх зрад, дорікаючи в них Шер - мовляв, вона його недостатньо задовольняла, тому він шукає кохання на стороні. Сама ж співачка була змученою і виснаженою психологічно та фізично трьома викиднями і постійним почуттям провини, яке їй нав'язував чоловік.

"У ньому було щось, чого я ніколи не могла зрозуміти, щось, що перетворило його з чудового кумедного хлопця на людину, яка забирала в мене все. ... Ми могли робити тільки те, чого хотів він. Зміни в його ставленні до мене відбувалися дуже повільно, так що я навіть не помічала. Це було дуже по-макіавеллівськи. ... Він говорив мені, що шкодує (про зради - прим. редактора), але наполягав, що я сама винна в цьому, тому що у нас із ним недостатньо сексу. Це була така маячня, але на той час, як він закінчив, уже я почала вибачатися перед ним", - цитує спогади Шер видання Daily Mail.

Шер і Боно розлучилися на початку 70-их: чоловік просто пішов від співачки, та залишив її без копійки за душею - акції компанії "Cher Enterprises", якій належали права на творчість їхнього дуету, було розділено між Сонні та його адвокатом. Сама співачка значилася в документах, як найманий працівник на заробітній платі.

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Хто така Шер? Шер (ім'я при народженні - Шерилін Саркісян) - американська співачка, акторка, режисерка і музичний продюсер. Прославилася в середині 60-их, як частина дуету "Сонні і Шер", пізніше стала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 упродовж шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроєктах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

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