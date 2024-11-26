Дорослі копії Бреда Пітта: двійнят Джолі підловили на прогулянці

Коротко:
- Двійнята Джолі та Пітта самі прогулялися
- На кого схожі діти зірок
Двійнята і біологічні діти голлівудських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, Нокс і Вів'єн, стали точною копією своїх знаменитих батьків.
Як пише британський таблоїд The Daily Mail, парочку тінейджерів нещодавно змогли зняти на вулицях Лос-Анджелеса.
16-ти річні діти виглядали розслабленими, коли вони разом вирушили за продуктами - через кілька днів після того, як Нокс феєрично з'явився на червоній доріжці зі своєю мамою на церемонії вручення премії Governors Awards 2024.
Нокс своєю зовнішністю нагадував молодого Пітта з його поголеною головою.
Фото двійнят Джолі і Пітта можна подивитися тут
Під час прогулянки Вів'єн одягла светр кольору пудри і джинси.
Ці двоє - молодші сестра і брат старшої біологічної дитини Джолі і Пітта - дівчини Шайло, 18 років, і прийомних братів і сестер Меддокса, 22 років, Пакса, 20 років і Захари, 19 років.
В ексклюзивному інтерв'ю DailyMail джерело повідомило, що Бред Пітт вирішив, що час виходу у світ Джолі з сином "підозрілий" на тлі їхньої тривалої битви і розлучення.
"Бред бачить своїх дітей тільки тоді, коли вони виходять на килимову доріжку з мамою, і час цього не може бути більш підозрілим, з огляду на те, що щойно було вирішено, що він і Енджі вирушать до суду", - зазначив інсайдер.
Зіркова пара збирається зустрітися в суді наступного року, оскільки їхня давня юридична тяганина наближається до судового розгляду.
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Як раніше писав Главред, актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.
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