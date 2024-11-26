Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дорослі копії Бреда Пітта: двійнят Джолі підловили на прогулянці

Олена Кюпелі
26 листопада 2024, 20:54оновлено 26 листопада, 22:34
483
Двійнята Анджеліни Джолі та Пітта дорослішають і стають схожими на своїх батьків.
Анджеліна Джолі з дітьми, Бред Пітт
Анджеліна Джолі з дітьми та Бред Пітт не живуть разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Двійнята Джолі та Пітта самі прогулялися
  • На кого схожі діти зірок

Двійнята і біологічні діти голлівудських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, Нокс і Вів'єн, стали точною копією своїх знаменитих батьків.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, парочку тінейджерів нещодавно змогли зняти на вулицях Лос-Анджелеса.

відео дня

16-ти річні діти виглядали розслабленими, коли вони разом вирушили за продуктами - через кілька днів після того, як Нокс феєрично з'явився на червоній доріжці зі своєю мамою на церемонії вручення премії Governors Awards 2024.

Нокс своєю зовнішністю нагадував молодого Пітта з його поголеною головою.

Фото двійнят Джолі і Пітта можна подивитися тут

Під час прогулянки Вів'єн одягла светр кольору пудри і джинси.

Ці двоє - молодші сестра і брат старшої біологічної дитини Джолі і Пітта - дівчини Шайло, 18 років, і прийомних братів і сестер Меддокса, 22 років, Пакса, 20 років і Захари, 19 років.

В ексклюзивному інтерв'ю DailyMail джерело повідомило, що Бред Пітт вирішив, що час виходу у світ Джолі з сином "підозрілий" на тлі їхньої тривалої битви і розлучення.

"Бред бачить своїх дітей тільки тоді, коли вони виходять на килимову доріжку з мамою, і час цього не може бути більш підозрілим, з огляду на те, що щойно було вирішено, що він і Енджі вирушать до суду", - зазначив інсайдер.

Зіркова пара збирається зустрітися в суді наступного року, оскільки їхня давня юридична тяганина наближається до судового розгляду.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анджеліна Джолі Бред Пітт новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США намагаються підсилити Україну перед можливими переговорами - Блінкен

США намагаються підсилити Україну перед можливими переговорами - Блінкен

22:42Україна
Бійці ЗСУ вибили генерала Кім Чен Ина та офіцерів: деталі удару по Курщині

Бійці ЗСУ вибили генерала Кім Чен Ина та офіцерів: деталі удару по Курщині

22:17Світ
Рекордний удар по Україні та гучні заяви НАТО: головні новини України (дайджест)

Рекордний удар по Україні та гучні заяви НАТО: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку

Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку

Що не так на зображенні: треба знайти помилку за 4 секунди

Що не так на зображенні: треба знайти помилку за 4 секунди

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

Обмеження будуть майже весь день: графіки вимкнення світла на 27 листопада

Обмеження будуть майже весь день: графіки вимкнення світла на 27 листопада

Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

Останні новини

22:54

"Є позитивний момент": чого чекати Україні від призначень Трампа - Загородній

22:42

США намагаються підсилити Україну перед можливими переговорами - Блінкен

22:21

Відома українська ведуча зробила публічне зізнання Потапу - деталі

22:17

Бійці ЗСУ вибили генерала Кім Чен Ина та офіцерів: деталі удару по Курщині

22:14

Пікантний смак, який сподобається усім: як правильно замаринувати цибулюВідео

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
22:13

Ротару позбулася ще одного "вантажу", який пов'язував її з Росією

22:00

Рекордний удар по Україні та гучні заяви НАТО: головні новини України (дайджест)

21:56

Після зриву: зрадниця Лоліта скасувала концерти в РФ

21:37

"Я втратив зір": Елтон Джон повідомив про серйозну проблему зі здоров'ям

Реклама
21:17

Оновлений графік вимкнення світла на 27 листопада: обмежень буде меншеФото

20:57

Григорій Решетник заговорив про розлучення з дружиною - деталі

20:54

Дорослі копії Бреда Пітта: двійнят Джолі підловили на прогулянці

20:53

Китай за крок від готовності напасти на Тайвань: на Заході зробили заяву

20:35

В США визнали, що Україну можуть примусити до перемовин з РФ - The Washington Post

20:35

1200 кілометрів до України: у РФ скаржаться на нібито атаку дронів у Башкортостані

19:59

"Суцільні руїни": РФ намагається зруйнувати укріплення ЗСУ, названо напрямок

19:48

Влупить 9-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

19:46

Удар РФ по Сумах із "Торнадо": подробиці інциденту та заява ЗеленськогоФото

19:39

Як перевести вікна в зимовий режим та заощадити на опаленні: лайфхак з TikTok

19:10

Велика Новосілка: новий провал на фронтіПогляд

Реклама
19:08

Російська економіка помре, Трамп стане катастрофою для РФ - ЗагороднійВідео

18:59

Два із них абсолютно жахливі: кухар назвала сім способів замінити пергаментВідео

18:57

Скандал із "бракованими мінами": у Раді назвали причину відмови боєприпасів

18:48

Капітуляція на умовах РФ: Путін тисне на захід у питанні війни - Лакійчук

18:39

Яка різниця між омаром і лобстером: мало хто знає правильну відповідьВідео

18:21

ЗСУ відкинули росіян від важливого міста на Сході: що відомо про хід боїв

17:51

ЗСУ потужно атакували важливі військові об'єкти РФ ракетами ATACMS: Росія у паніці

17:46

Що було раніше – курка чи яйце: вчені вразили несподіваною відповіддю

17:40

Обмеження будуть майже весь день: графіки вимкнення світла на 27 листопада

17:39

Чому океан солоний: науковці дали відповідь, яка багатьох здивує

17:31

Росія прискорює наступ: ворог захопив рекордну площу територій України - Reuters

17:27

"Траєкторія війни в Україні може змінитись": в НАТО зробили заяву

17:19

"Бермудський трикутник" на фронті: де РФ зазнає постійних поразок - Жданов

17:11

Шольц заговорив про надання ЗСУ ракет Taurus: яке рішення прийняли у Німеччині

17:02

Притягнете до себе біди: що не можна брати в руки 27 листопада - прикмети

16:29

Дивно, але факт: у чому різниця між коричневими та білими яйцями

16:29

Може бути небезпечно: 5 ознак, що ніж потрібно замінити

16:24

"Україна вже організовувала ядерний удар по Росії": що відомо про наслідкиВідео

16:23

"Порошенко ділить військових на сорти і піариться на допомозі ЗСУ" - боєць

16:12

Гороскоп на завтра 27 листопада: Овнам - великий прибуток, Близнюкам - несподівана подія

Реклама
16:12

Як правильно носити термобілизну: секрети, які має знати коженВідео

15:51

Темні овечки в астрологічному колі: які знаки зодіаку мають свої підводні камені

15:42

Аукціон 65 "Українське колекційне мистецтво" новини компанії

15:32

"Складна ситуація": Зеленський емоційно відреагував на рекордний наліт дронів РФ

15:31

"Гарна новина для ЗСУ": відомі наслідки удару ATACMS по аеродрому РФ - ЗМІ

15:28

"Старші ґвалтують молодших": Мірошниченко "вбила" подробицями життя сирітВідео

15:17

Росія поспішає і наганяє паніку: Братчук назвав мету ударів ворога по півдню

15:08

По 6500 гривень на дитину: уряд затвердив фінансову допомогу, хто її отримає

14:50

РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО: генерал розкрив терміни

14:46

Штурмовиків РФ "покришили" на Курщині: морпіхи ЗСУ відбили атаку росіянВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти