Дорослі копії Бреда Пітта: двійнят Джолі підловили на прогулянці

Двійнята Анджеліни Джолі та Пітта дорослішають і стають схожими на своїх батьків.

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Анджеліна Джолі з дітьми та Бред Пітт не живуть разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Двійнята Джолі та Пітта самі прогулялися

На кого схожі діти зірок

Двійнята і біологічні діти голлівудських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, Нокс і Вів'єн, стали точною копією своїх знаменитих батьків.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, парочку тінейджерів нещодавно змогли зняти на вулицях Лос-Анджелеса.

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16-ти річні діти виглядали розслабленими, коли вони разом вирушили за продуктами - через кілька днів після того, як Нокс феєрично з'явився на червоній доріжці зі своєю мамою на церемонії вручення премії Governors Awards 2024.

Нокс своєю зовнішністю нагадував молодого Пітта з його поголеною головою.

Фото двійнят Джолі і Пітта можна подивитися тут

Під час прогулянки Вів'єн одягла светр кольору пудри і джинси.

Ці двоє - молодші сестра і брат старшої біологічної дитини Джолі і Пітта - дівчини Шайло, 18 років, і прийомних братів і сестер Меддокса, 22 років, Пакса, 20 років і Захари, 19 років.

В ексклюзивному інтерв'ю DailyMail джерело повідомило, що Бред Пітт вирішив, що час виходу у світ Джолі з сином "підозрілий" на тлі їхньої тривалої битви і розлучення.

"Бред бачить своїх дітей тільки тоді, коли вони виходять на килимову доріжку з мамою, і час цього не може бути більш підозрілим, з огляду на те, що щойно було вирішено, що він і Енджі вирушать до суду", - зазначив інсайдер.

Зіркова пара збирається зустрітися в суді наступного року, оскільки їхня давня юридична тяганина наближається до судового розгляду.

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Як раніше писав Главред, актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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