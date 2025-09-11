Спроба №3: відома українська співачка повертається на Нацвідбір

Національний відбір на Євробачення-2026 готує єврофанам нові сюрпризи.

Національний відбір на Євробачення-2026 - Sowa подає заявку на конкурс / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/sowa_official_

Коротко:

Триває прийом заявок на участь у Нацвідборі-2026

Sowa втретє вирішила випробувати свою удачу

На початку вересня було оголошено старт прийому заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Уже відомо, що свої сили на конкурсі планують випробувати колишні учасники.

Наприклад, українська співачка Sowa в бесіді з "ЖВЛ Представляє" повідомила, що знову готується подати заявку на Нацвідбір. Двічі артистці вже вдавалося потрапити в лонгліст конкурсу.

"Цьогоріч я планую подати свою заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення. У мене вже був досвід, коли я двічі потрапляла до лонглистів. Цього разу я буду робити все можливе, аби стати ще раз частиною такого дійства. Зараз відбуваються глобальні зміни у моїй творчості — від появи нових людей до змін в музичному стилі та навіть зовнішніх, за якими ви скоро зможете спостерігати", - розповіла Sowa.

Національний відбір на Євробачення-2026 - Sowa подає заявку на конкурс / Скриншот YouTube

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Про персону: Sowa Sowa (справжнє ім'я Діана Горбяк) - українська співачка та авторка пісень. Фіналістка телепроєкту "Українська пісня/Ukrainian Song Project", учасниця фестивалю "Atlas Weekend" і національних відборів пісенного конкурсу "Євробачення-2022" і "Євробачення-2023", повідомляє Вікіпедія.

