Юну українську співачку затримала поліція

Під час зйомок із Sowa та її командою стався неприємний інцидент.

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Sowa новини - співачка Сова розповіла, як спілкувалася з поліцейськими / колаж: Главред, фото: instagram.com/sowa_official_

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Чому охоронець ТЦ викликав через Sowa та її команду поліцейський патруль

Чим закінчилася зустріч співачки з правоохоронцями

Українській співачці Sowa (справжнє ім'я - Діана Горбяк) довелося поспілкуватися з поліцією - наряд їй викликав охоронець одного зі столичних торгових центрів. Він зробив артистці низку зауважень, після чого покликав на допомогу поліцейських.

Про неприємний інцидент сама Сова повідомила виданню Hochu.ua. Вона виклала свою версію подій, які обернулися для неї та її команди спілкуванням із правоохоронними органами.

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Так Горб'як розповіла, що проблеми почалися під час зйомок кліпу: в якості локації був обраний ескалатор торгового центру. "Ми вже почали наші зйомки, як раптом до нас підходить охоронець торгового центру та зупиняє процес словами, що заборонено знімати, адже це приватна власність та зараз викличе поліцію. Що він і зробив за декілька хвилин. Припинивши зйомку ми вже стояли з поліцією", - згадує артистка.

Команда Sowa заступилася за неї, зазначивши, що ТЦ - це громадське місце, а отже, зйомки не порушували законів України. До того ж до артистки не було претензій від перехожих, які могли б поскаржитися на те, що їх знімають без дозволу.

"Поліція з нами погодилась, і ми продовжили зйомку. Зйомка звершилась на хорошому тоні й без порушення законів!" - повідомила співачка.

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Хто така Sowa? Sowa (справжнє ім'я Діана Горбяк) - українська співачка та авторка пісень. Фіналістка телепроєкту "Українська пісня/Ukrainian Song Project", учасниця фестивалю "Atlas Weekend" і національних відборів пісенного конкурсу "Євробачення-2022" і "Євробачення-2023", повідомляє Вікіпедія.

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