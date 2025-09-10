Melovin загримів до лікарні: близьке оточення співака стурбоване

Меловін раптово зник з інформаційного простору.

https://glavred.net/starnews/melovin-zagremel-v-bolnicu-blizkoe-okruzhenie-pevca-obespokoeno-10697021.html Посилання скопійоване

Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Коротко:

Близькі Меловіна розповіли, що артист потрапив до лікарні

Пізніше сам співак показав кадри з лікарняної палати

Український співак Melovin на деякий час зник із соціальних мереж, чим не на жарт налякав шанувальників - зазвичай він дуже активно спілкується зі своєю аудиторією. Ясність у цю ситуацію внесло близьке оточення артиста - співачки Swoiia і Lama.

В Instagram вони опублікували слова підтримки Меловіну, з яких стало зрозуміло, що співака госпіталізували. "Мій Мел загримів у лікарню. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш! Лю", - написала Swoiia, і опублікувала їхнє спільне селфі.

відео дня

"Швидкого одужання! Тримайся, ти сильніший, ніж думаєш", - підтримала Меловіна Lama.

Про причини госпіталізації зірки співачки мовчать.

Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / instagram.com/swoiia

Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / instagram.com/lamaukraine

Довгий час зберігав мовчання і сам Melovin. Лише нещодавно у своєму Telegram-каналі він опублікував фото з лікарняної палати, і подякував усім за любов і підтримку. У кадрі до руки артиста під'єднана крапельниця.

Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / t.me/bighousemelovinators

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий блогер-утікач Олександр Волошин відмовився допомагати ЗСУ. Він пояснив своє рішення та зізнався, чи планує повертатися в Україну.

Також українська акторка Олена Світлицька вперше назвала причину свого розлучення. З чоловіком вона була у стосунках десять років, і оголосила про розставання в січні 2025 року.

Читайте також:

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред