Melovin загримів до лікарні: близьке оточення співака стурбоване

Коротко:
- Близькі Меловіна розповіли, що артист потрапив до лікарні
- Пізніше сам співак показав кадри з лікарняної палати
Український співак Melovin на деякий час зник із соціальних мереж, чим не на жарт налякав шанувальників - зазвичай він дуже активно спілкується зі своєю аудиторією. Ясність у цю ситуацію внесло близьке оточення артиста - співачки Swoiia і Lama.
В Instagram вони опублікували слова підтримки Меловіну, з яких стало зрозуміло, що співака госпіталізували. "Мій Мел загримів у лікарню. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш! Лю", - написала Swoiia, і опублікувала їхнє спільне селфі.
"Швидкого одужання! Тримайся, ти сильніший, ніж думаєш", - підтримала Меловіна Lama.
Про причини госпіталізації зірки співачки мовчать.
Довгий час зберігав мовчання і сам Melovin. Лише нещодавно у своєму Telegram-каналі він опублікував фото з лікарняної палати, і подякував усім за любов і підтримку. У кадрі до руки артиста під'єднана крапельниця.
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
