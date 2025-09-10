Рус
Melovin загримів до лікарні: близьке оточення співака стурбоване

Анна Підгорна
10 вересня 2025, 22:07
87
Меловін раптово зник з інформаційного простору.
Melovin
Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Коротко:

  • Близькі Меловіна розповіли, що артист потрапив до лікарні
  • Пізніше сам співак показав кадри з лікарняної палати

Український співак Melovin на деякий час зник із соціальних мереж, чим не на жарт налякав шанувальників - зазвичай він дуже активно спілкується зі своєю аудиторією. Ясність у цю ситуацію внесло близьке оточення артиста - співачки Swoiia і Lama.

В Instagram вони опублікували слова підтримки Меловіну, з яких стало зрозуміло, що співака госпіталізували. "Мій Мел загримів у лікарню. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш! Лю", - написала Swoiia, і опублікувала їхнє спільне селфі.

відео дня

"Швидкого одужання! Тримайся, ти сильніший, ніж думаєш", - підтримала Меловіна Lama.

Про причини госпіталізації зірки співачки мовчать.

Меловін, Своя
Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / instagram.com/swoiia
Меловін, лама
Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / instagram.com/lamaukraine

Довгий час зберігав мовчання і сам Melovin. Лише нещодавно у своєму Telegram-каналі він опублікував фото з лікарняної палати, і подякував усім за любов і підтримку. У кадрі до руки артиста під'єднана крапельниця.

Melovin
Melovin зараз - Меловін опинився в лікарні / t.me/bighousemelovinators

Раніше Главред розповідав, що відомий блогер-утікач Олександр Волошин відмовився допомагати ЗСУ. Він пояснив своє рішення та зізнався, чи планує повертатися в Україну.

Також українська акторка Олена Світлицька вперше назвала причину свого розлучення. З чоловіком вона була у стосунках десять років, і оголосила про розставання в січні 2025 року.

Про персону: Melovin

MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Melovin Костянтин Бочаров новини шоу бізнесу
НАТО активувало 4 статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ у Польщу - що передбачається

15:21

РФ вимагає віддати без бою близько 6 тис. км української території - Венс

15:20

"Знайте, ми готові": генсек НАТО звернувся до Путіна з чітким посланням

