"Це не є нормальним": Катя Кузнєцова вперше зізналася, чому покинула бойфренда-росіянина

Одна непереборна обставина виявилася сильнішою за почуття Кузнєцової.

Катерина Кузнєцова особисте життя - чому акторка розійшлася з нареченим-росіянином / колаж: Главред, фото: instagram.com/katykino

Два місяці тому Катерина Кузнєцова повідомила про розрив із коханим

Зірка розповіла, чому завершилися ці стосунки

Українська акторка Катерина Кузнєцова в липні 2025 року розповіла про своє розставання з бойфрендом - російським бізнесменом Максимом Апліним (чоловік підтримав Україну, коли рф розгорнула повномасштабну війну - прим. редактора).

Розрив для багатьох став несподіванкою, адже Катя і Максим справляли враження міцної пари. Однак їхні стосунки не були ідеальними. Про те, що змусило Кузнєцову розійтися з коханим, вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко.

Так акторка зазначила, що їхня пара розлучилася без бруду і негативу, але пережити це виявилося не так вже й просто. Та разом партнери теж не були такі щасливі, як могли б. Уся річ у відстані: Катя їздила між Києвом і Барселоною, її обранець - між Тенерифе і Шрі-Ланкою. Вони не бачили одне одного місяцями, що виявилося непереборною перешкодою.

"Це не є нормальним, і ми просто втомилися шукати вихід із ситуації. ... Дуже важко розходитися, коли немає бруду, коли немає третьої особи. Просто обставини так склалися: у мене робота, яка розписана на пів року вперед, у нього — своя відповідальність", - зазначає Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова особисте життя - чому акторка розійшлася з нареченим-росіянином / Скриншот YouTube

Про персону: Катерина Кузнєцова Катерина Кузнєцова - українська акторка театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько - футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати - українська легкоатлетка Алла Борисенко. Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступати до театрального. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою і засудженням російського військового вторгнення в Україну.

