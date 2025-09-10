"Навчитися страждати": Ірина Білик зробила двозначну заяву

Білик торкнулася тонкої матерії почуттів.

Ірина Білик зараз - співачка заговорила про кохання / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Стисло:

Ірина Білик поділилася своїми міркуваннями про кохання

Думки її фанатів розділилися

З 2021 року українська співачка Ірина Білик офіційно самотня. Час від часу їй приписують різноманітні романи, а деякі чоловіки навіть кличуть її заміж.

І хоч поки що змінювати свій статус артистка не поспішає, час від часу вона не проти поговорити з шанувальниками на тему кохання. Наприклад, нещодавно у своєму блозі Білик висловила думку про те, що справжнього кохання не може бути без страждань.

"Щоб навчитися Любити, треба навчитися Страждати. Згодні?" - написала Ірина, і опублікувала власне селфі. Думки в коментарях розділилися: одні підтримують думку співачки, інші з нею незгодні. Чимало серед шанувальників Білик виявилося й тих, хто просто милувався тим, який зараз вигляд має зірка.

Ірина Білик зараз - співачка заговорила про кохання / instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик зараз - співачка заговорила про кохання / instagram.com/bilyk_iryna

Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

