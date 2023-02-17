Актор з серіалів Моя прекрасна нянька і Татусеві доньки звинувачений в педофілії

Мама третьокласниці написала на Махача Мухайдінова заяву. Актор провину визнає, але наполягає, що нічого сексуального в його діях не було.

Махач Мухайдінов сидить в СІЗО за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою / t.me/shot_shot

Російський актор і музикант Махач Мухайдінов, який знімався в серіалах Моя прекрасна няня і Татусеві доньки, поміщений під варту за звинуваченням у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру по відношенню до 9-річної дівчинки.

Артист працював вчителем музики в приватній школі сімейного типу. Заяву в поліцію на нього подала директриса навчального закладу, чию доньку Мухайдінов домагався. При обшуку його особистих речей були знайдені і вилучені носії інформації з незаконним змістом сексуального характеру. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Колишні сусіди 52-річного Мухайдінова повідомили, що про нього ходила погана слава - актор мав нездоровий інтерес до дітей, а одного разу, в стані алкогольного сп'яніння, нібито зізнався товаришеві по чарці, що інтерес цей сексуального характеру.

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Після звинувачень Махач Мухйдінов написав явку з повинною і свою провину визнав. При цьому він та його адвокат продовжують наполягати на тому, що його дії були невірно витлумачені, мовляв це був всього лише безневинний масаж без будь-якого сексуального підтексту.

Зараз продовжується слідство і судовий процес. Мухайдінов перебуває під вартою в СІЗО, і залишатиметься там найближчі 2 місяці.

Раніше режисер-постановник дитячого кіножурналу Єралаш і 48-річний Ілля Білостоцький був заарештований за звинуваченням у розпусних діях по відношенню до неповнолітніх, і засуджений на ув'язнення в колонії суворого режиму.

Також стало відомо, що 50-річний пуерториканський співак Рікі Мартін був звинувачений у сексуальному, фізичному та психологічному насильстві. На нього подав до суду його 21-річний племінник Денніс Аділь Санчес.

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