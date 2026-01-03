Рус
Приречена бути проклятою: у РФ поставили жирний хрест на співачці-путіністці

Олена Кюпелі
3 січня 2026, 11:12
112
Путіністці Ларисі Доліній загрожує глобальний канселінг у все терористичній Росії.
Путіністці Доліній загрожує забуття
Путіністці Доліній загрожує забуття / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • За що в РФ зненавиділи Доліну
  • Що їй пророкує Кушанашвілі

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані через онкологію, висловився щодо російської співачки Лариси Доліної та її сумнівного майбутнього в терористичній Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, Кушанашвілі прокоментував побутове вічне хамство співачки, а також судовий випадок, коли Доліна намагалася відсудити квартиру в жінки, яка її купила.

відео дня

Прецендент Доліної

Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто по-факту, покупниця залишалася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік хамуватої співачки, поки верховний суд РФ не зазначив це рішення.

Путіністка Доліна зганьбилася на виступі
Путіністка Долина понесла покарання / Фото КП.ру

Даний прецендент викликав хвилю обурення в соціумі і концерти Доліної стали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.

"Я з жахом чекав засідання Верховного Суду, думав, невже людей розтопчуть? Я можу взяти участь у виселенні Доліної. Жадібніших, ніж наші артисти, людей немає. Я знаю її з 1992-го року, і коли-небудь таке мало статися. Це жахливий, смердючий випадок беззаконня, що смердить і смердить, який у середині грудня завершився здивованим обличчям судді, який спостерігав за тим, що відбувається: хто ухвалював ці рішення, як можна не повернути ні грошей, ні квартири?" - розповів Кушанавілі.

Отар Кушанашвілі
Отар Кушанашвілі висловився про Доліну/ Instagram/
otar.kushanashvili

За словами журналіста, він анітрохи не співчуває співачці, адже вона весь час ображала інших людей. "Вона просто на рівні побутової поведінки завжди була грубою до людей. Ну людина довбанута, блін. Просто психічно хвора: "У мене хвороблива реакція на ці квіти. Не візьму". Або кого-небудь обсмикує: "Навчіться російської мови!" Блін! Ну ти не камертон, не оракул. І тепер, коли люди дочекалися, вони можуть сказати: "Іди ти сама", - заявляє Отар.

Він також додає, що путіністці навряд чи вдасться повернути собі колишню популярність і славу. "Люди приходять подивитися, яка вона зараз у житті, який вона має вигляд, як у зоопарк. Кому яке діло в Росії, яка вона джаз-співачка? Тепер її візуальний ряд не спонукає до співчуття. Звичайно, якоюсь мірою це ненормально, коли натовпом б'ють. Але людина зробила для цього все. Мені здається, що це настільки кричущий випадок, що вона приречена бути проклятою до кінця днів", - додав він.

Нагадаємо, Главред писав, раніше Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку-зрадницю Ані Лорак з Новим роком, іронічно подякувавши за нібито "допомогу" українській армії. "Взаємно! Дякую за постійну допомогу!", - написав Стерненко.

Раніше також легендарна співачка Софія Ротару, яка останнім часом віддає перевагу непублічності, все ж вирішила привітати прихильників із Новим роком. Артистка опублікувала по-справжньому чарівну листівку.

Про персону: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лариса Долина новини шоу бізнесу
