Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії, опинився в реанімації

Російський пропагандистський телеграм-канал написав про те, що в терористичній Росії госпіталізували телеведучого і журналіста Отара Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну.
Як повідомив канал Mash, Отара Кушанашвілі госпіталізували в Красногорську Московської області. Інформацію про це Mash підтвердив його продюсер. Діагноз: асцит напружений (скупчення рідини в животі). Зараз шоумен у реанімації, але при свідомості.
"За нашою інформацією, Кушанашвілі стало погано кілька тижнів тому. Скаржився на здутий живіт, слабкість і задишку. Сьогодні разом із близькими він сам доїхав до медиків і здав аналізи. Потім його поклали в лікарню", - написав канал.
Хто такий Отар Кушанашвілі?
Отар Кушанашвілі - грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий.
28 березня 2016 року Служба безпеки України повідомила про заборону в'їзду в Україну Отару Кушанашвілі на три роки.
У 2022 році Отар Кушанашвілі категорично засудив війну в Україні та вступив за дочку пропагандиста Володимира Машкова Марію, яка засудила криваву політику диктатора-президента РФ Володимира Путіна.
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Пропагандистка, фанатка терориста Путіна, телеведуча Тіна Канделакі допомогла розігнати по всьому інтернету образи на адресу Путіна.
Раніше стало відомо про смерть Єгора Зайцева. Зайцева-молодшого відвезли в лікарню, де в нього виявили важку анемію і пухлину в кишечнику. Також у нього виявили низку хронічних захворювань, зокрема, цироз печінки.
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