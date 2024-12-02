Новий "бойфренд" Анджеліни Джолі публічно заговорив про стосунки

Стисло:
- Akala та Анджеліні Джолі понад півроку приписують роман
- Репер відреагував на ці чутки - розкрив подробиці свого особистого життя
49-річній Анджеліні Джолі, яка офіційно самотня з 2019 року, з літа 2024 року приписують роман із британським репером Akala (справжнє ім'я - Кінгслі Джеймс Маклін Далі). Закохані нібито багато часу проводять разом і нерідко потрапляють на очі папараці.
Увесь цей час артисти не коментували свій зв'язок, залишаючи природу їхніх стосунків загадкою для шанувальників. Однак нещодавно Акала все ж проговорився про особисте життя.
Як повідомляє Daily Mail, на різдвяну вечірку в готелі Роузвуд у Лондоні репер прибув зі своєю обраницею і відкрито представляв її всім, як свою "гьорлфренд". Щоправда, нею виявилася зовсім не Енджі, а продюсерка Шанель Ньюман.
Поява Далі і Ньюман на світському заході як офіційної пари поставила крапку в чутках про роман репера з Джолі. Як повідомив інсайдер виданню People, між ними завжди були виключно платонічні стосунки, зав'язані на спільних проєктах і активістській діяльності.
Ба більше - Анджеліна Джолі не лише добре знайома з Шанель Ньюман, а й має з нею близьку дружбу. "Енджі - близький друг Akala і його партнерки. Вони працюють разом. Анджеліна, як і раніше, зосереджена лише на своїй сім'ї, і наразі ні з ким не зустрічається", - зазначає джерело.
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Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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