"Я втратив зір": Елтон Джон повідомив про серйозну проблему зі здоров'ям

Легендарний співак підхопив інфекцію на півдні Франції.

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Елтон Джон заявив, що не може читати текст/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що сталося з Елтоном Джоном

Що він збирається робити

Британський легендарний співак Елтон Джон поскаржився на серйозні проблеми із зором.

Він розповів про інфекцію очей, яка, за його словами, завдала шкоди його зору.

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Ще у вересні він заявив, що інфекція, яка розвинулася в нього влітку, призвела до "обмеженого зору" на одне око. Нещодавно в інтерв'ю Good Morning America Джон пояснив: "На жаль, у липні я втратив зір на праве око, тому що на півдні Франції у мене була інфекція, і ось уже чотири місяці я не бачу. Моє ліве око не найкраще".

Джон пояснив, що він "бере на себе ініціативу" щодо вирішення цієї проблеми, але наразі відсутність зору обмежила те, що він міг би зробити.

"Я можу зробити щось на кшталт цього", - сказав він, маючи на увазі саме інтерв'ю, "але йти в студію і записувати - я не знаю. Тому що я не бачу тексту пісні для початку. Це якось збило мене з ніг, і я нічого не бачу. Я нічого не можу читати, я нічого не можу дивитися", - додав він.

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Як раніше писав Главред, легендарний співак Елтон Джон частково втратив зір через важку очну інфекцію. На своїй сторінці в соцмережах артист розповів, що зараз відновлюється і почувається позитивно.

Раніше також стало відомо про те, що благодійний фонд британського рок-музиканта Елтона Джона Elton John AIDS Foundation направив Україні 125 тисяч доларів (близько 5 млн гривень).

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Хто такий Елтон Джон? Елтон Джон - британський музикант, співак, композитор, командор Ордена Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) і "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один із найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США і Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

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