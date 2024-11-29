Рідкісне фото Брюса Вілліса: доньки поділилися зворушливим кадром

Фанати можуть дізнатися про його стан і про те, який вигляд має їхній улюблений актор, завдяки його донькам.

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Демі Мур і Брюс Вілліс із донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com/demimoore

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Як зараз виглядає Брюс Вілліс

Хто знаходиться поруч з ним

69-річний актор Брюс Вілліс, який страждає від невиліковного захворювання - лобно-скроневої деменції, є рідкісним гостем соціальних мереж.

Фанати можуть дізнатися про його стан і про те, який вигляд має їхній улюблений актор, завдяки його дочкам, нинішній дружині і колишній дружині Демі Мур.

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Днями, 30-річна Таллула і 33-річна Скаут Вілліс на честь Дня подяки поділилися з підписниками новим фото з сімейного архіву в Instagram. У кадрі вони перебувають поруч із батьком.

До слова, коментатори, у чиїх сім'ях трапляються аналогічні історії, дякують за публічність і зазначають, що в такий спосіб почуваються не такими самотніми.

"Вдячні", - написала донька артиста.

На фото вона ласкаво обіймає батька, а той ніжно дивиться на свою доньку.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що дружина артиста розповіла, якими були перші симптоми деменції у Вілліса, і зазначила, що підступність хвороби полягає в тому, що вона діє нишком. "Скажу так: хвороба шепоче, не кричить. Мені складно сказати: "Ось тут закінчився Брюс, а тут хвороба почала брати гору". Діагноз йому поставили два роки тому, але за рік до того ми отримали розпливчастий діагноз, афазію, яка є симптомом захворювання, але не захворюванням", - каже Емма Гемінг.

Також інсайдер із близького оточення сім'ї повідомив, що невиліковно хворий Брюс Вілліс перестав упізнавати Демі Мур. Спілкування дається йому все складніше, іноді актор стає агресивним.

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Хто такий Брюс Вілліс? Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

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