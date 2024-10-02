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Анджеліна Джолі закрутила роман з британським репером - ЗМІ

Анна Підгорна
2 жовтня 2024, 23:30
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Енджі все частіше помічають папараці в компанії популярного музиканта.
Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі новини - Анджеліні Джолі приписують роман з Akala / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Особисте життя Анджеліни Джолі після її гучного розставання з Бредом Піттом у 2019 році викликає у громадськості підвищений інтерес - акторці вже приписували романтику з Коліном Фарреллом і Полом Мескалом. Сама Енджі загадково мовчить про це і провокує нові чутки.

Так, за версією видання Daily Mail, у 49-річної зірки з'явився новий любовний інтерес, який навіть супроводжує її на публічних заходах. Щоправда, він поки що скромно залишається на задньому фоні, дозволяючи Джолі сяяти.

Йдеться про відомого британського репера Akala (справжнє ім'я - Кінгслі Джеймс Далі). Він був присутній на записі інтерв'ю Джолі і сонграйтера Mustafa в Atelier Jolie, а також відвідав прем'єру фільму Анджеліни "Марія" на Нью-Йоркському кінофестивалі. Крім того очевидці нібито помітили пару разом на виході з готелю, де зупинялася акторка під час Венеціанського кінофестивалю в серпні.

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Чи є Анджеліна Джолі та Акала парою насправді - поки достеменно невідомо. Самі зірки воліють не відповідати на запитання про їхній роман.

Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Голлівуд - останні новини:

Раніше зірка "Титаніка", британська акторка Кейт Вінслет, вперше за майже три роки повномасштабної війни публічно висловилася про Україну і своє ставлення до протистояння нашої країни окупанту.

Також стала відома причина загадкової смерті зірки серіалу "Альф" - актора Бенджі Грегорі. Тіло "Брайана Таннера", наймолодшого члена кінородини, було виявлено на парковці ще в червні.

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