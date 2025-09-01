Дружина Брюса Вілліса відверто відповіла на ненависть через його переїзд

Вілліс більше не живе зі своєю сім'єю, але Емма Хемінг пояснила усім незадоволеним, чому це було необхідно.

Брюс Вілліс зараз - Емма Хемінг відповіла на хейт про виселення / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Коротко:

Стан Брюса Вілліса погіршується, тому тепер він живе в окремому будинку

Емма Хемінг відповіла тим, хто критикує її за таке рішення

Донька Вілліса від Демі Мур підтримала нинішню дружину батька

Уже три роки Брюс Вілліс, а разом з ним і його сім'я, борються з лобно-скроневою деменцією актора - невиліковною хворобою, яка стрімко прогресує. Дружина Міцного горішка Емма Хемінг, яка є його опікуном, у нещодавньому інтерв'ю повідомила, що близькі Брюса ухвалили важке рішення: тепер він мешкає в окремому будинку під постійним наглядом фахівців для його максимального комфорту.

Емма переконана, що так буде краще і для самого Вілліса, і для його сім'ї, якій теж непросто існувати в нових реаліях. Зокрема їхнім донькам - 13-річній Мейбел та 11-річній Евелін. Після новини про переселення Брюса Вілліса, на Емму Хемінг обрушилася лавина хейту.

У своєму блозі в Instagram дружина Вілліса записала звернення до тих, хто її критикує. Вона зазначила, що була готова до того, що її не зрозуміють. "Я знала, що, поділившись нашою особистою інформацією, ми побачимо два табори, вірно? Люди зі своєю думкою і люди з реальним досвідом. Ось із чим стикаються опікуни - із засудженням і критикою з боку інших. Ніщо не змінює думку так сильно, як пережитий досвід. Навіть якщо хтось близько знайомий із деменцією або іншим захворюванням, він не перебуває з тобою вдома, тому не знає, якими є стосунки у твоїй родині. Правда в тому, що думки дуже гучні. Але якщо в людей немає подібного досвіду, у них немає права голосу", - каже Емма.

У коментарях Хемінг підтримала Таллула Вілліс - донька Брюса від стосунків із Демі Мур. "Я дуже тебе люблю. Ми всі тебе дуже любимо. І вдячні тобі за все, що ти робиш для нас і нашої родини", - написала вона.

Брюс Вілліс зараз - Емма Хемінг відповіла на хейт про виселення / instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Вілліс зараз - Емма Хемінг відповіла на хейт про виселення / instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Вілліс зараз - Емма Хемінг відповіла на хейт про виселення / instagram.com/emmahemingwillis

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

