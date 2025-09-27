"Величезний тиск": родичі Брюса Вілліса почали ділити спадок актора

Інсайдери попереджають про можливе виникнення напруженості у стосунках між дружиною артиста Еммою Гемінг-Вілліс і його старшими доньками.

Родичі Брюса Вілліса почали ділити спадок актора / колаж: Главред, фото: instagram.com, Скаут Вілліс

Коротко:

До хвороби Вілліс завжди контролював фінанси самостійно

Дружина актора отримала право розпоряджатися його величезними статками

У родині американського актора Брюса Вілліса, який страждає через серйозні проблеми зі здоров'ям, назріває боротьба за спадок у розмірі 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє RadarOnline.

Інсайдери попереджають про можливе виникнення напруженості у відносинах між дружиною артиста Еммою Хемінг-Вілліс і його старшими дочками від шлюбу з актрисою Демі Мур.

"Емма зараз відчуває величезний тиск. Вона не тільки стежить за станом Брюса, а й уже отримала право розпоряджатися його величезними статками, що дратує інших близьких Брюса", - заявив співрозмовник порталу.

За словами джерела, до хвороби Вілліс завжди контролював фінанси самостійно.

"Тепер Еммі доводиться ухвалювати рішення. Вона ніколи не прагнула до такої ролі, але як його дружина повинна виконувати її. Це величезна відповідальність, і, природно, це призвело до розбіжностей із Демі та старшими доньками, які однаковою мірою зацікавлені в збереженні його спадщини", - уточнив він.

Раніше Главред повідомляв, що дружина Брюса Вілліса, Емма Хемінг, зізналася про думки щодо розлучення з тяжкохворим актором. За її словами, поки Віллісу не поставили діагноз, вона не могла зрозуміти причини дивної поведінки чоловіка. Лише після встановлення хвороби все стало на свої місця.

Також ЗМІ писали, як почувається голлівудський актор Брюс Вілліс після переїзду в окремий від сім'ї будинок. Емма Гемінг розповіла, що в спокійній атмосфері Брюсу значно легше справлятися з діагнозом. Крім того, таке рішення зробило життя комфортнішим і для його маленьких дітей.

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найвідоміший ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте почуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

