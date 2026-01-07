"Не так, як "треба": Мотря зі "Спіймати Кайдаша" зізналася, чи вільне її серце

Стисло:
- Тоня Хижняк поскаржилася на тих, хто "з ногами" влазить в її особисте життя
- Артистка відповіла, чому рідко коментує свої стосунки
Українська акторка кіно, театру і дубляжу Антоніна Хижняк з 2016 по 2019 рік була одружена з Андрієм Якушевим. У цьому шлюбі з'явився єдиний син артистки Максим. З 2020 по 2023 рік у Тоні був роман з актором Олександром Боднаром.
Маючи досвід публічних стосунків, сьогодні Хижняк неохоче говорить про особисте. Приміром, м'яко але наполегливо відмовляється прямо відповідати на запитання шанувальників про те, чи вільне її серце.
У соціальних мережах акторка мотивує свою позицію так: що б вона, як публічна особистість, не сказала чи зробила, завжди знайдуться ті, хто буде її критикувати. Тому свої сердечні справи Антоніна не розкриває - щоб уберегтися від чужих шпильок.
"І "то" ти не так, і любиш не тих, і живеш не так, як "треба". Тож поки не готова ділитися такого виду інформацією. Бо часто буває, пустиш людей близько до серця, а вони з ноги вламуються в твою вразливість, ще й нагадять", - каже Тоня Хижняк.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що фіналістка "Холостяка" потрапила в ДТП. Анастасія Половинкіна з 14-го сезону романтичного реаліті-шоу не впоралася з керуванням і її занесло в кювет.
Також стало відомо, що український співак Brykulets пішов працювати в школу. Він викладає музичне мистецтво дітям і вчить їх писати пісні. Артист розкрив свої вчительські прийоми.
Читайте також:
- Жодної розмови без сварки: Руслана розкрила, як прожила 30 років із чоловіком
- Національний відбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу
- Ольга Харлан показала снігову казку з нареченим-італійцем
Про персону: Антоніна Хижняк
Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред