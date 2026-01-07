"Не так, як "треба": Мотря зі "Спіймати Кайдаша" зізналася, чи вільне її серце

Антоніна Хижняк емоційно відповіла на запитання про особисте.

Антоніна Хижняк чоловік - що Тоня Хижняк говорить про своє особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_actress

Тоня Хижняк поскаржилася на тих, хто "з ногами" влазить в її особисте життя

Артистка відповіла, чому рідко коментує свої стосунки

Українська акторка кіно, театру і дубляжу Антоніна Хижняк з 2016 по 2019 рік була одружена з Андрієм Якушевим. У цьому шлюбі з'явився єдиний син артистки Максим. З 2020 по 2023 рік у Тоні був роман з актором Олександром Боднаром.

Маючи досвід публічних стосунків, сьогодні Хижняк неохоче говорить про особисте. Приміром, м'яко але наполегливо відмовляється прямо відповідати на запитання шанувальників про те, чи вільне її серце.

У соціальних мережах акторка мотивує свою позицію так: що б вона, як публічна особистість, не сказала чи зробила, завжди знайдуться ті, хто буде її критикувати. Тому свої сердечні справи Антоніна не розкриває - щоб уберегтися від чужих шпильок.

"І "то" ти не так, і любиш не тих, і живеш не так, як "треба". Тож поки не готова ділитися такого виду інформацією. Бо часто буває, пустиш людей близько до серця, а вони з ноги вламуються в твою вразливість, ще й нагадять", - каже Тоня Хижняк.

Антоніна Хижняк чоловік - що Тоня Хижняк говорить про своє особисте життя / фото: instagram.com/tonya_actress

Про персону: Антоніна Хижняк Антоніна Хижняк - українська акторка театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.

