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Чоловік - відомий український актор: Анна Кошмал розкрила правду про стосунки

Анна Підгорна
9 липня 2025, 14:20
409
Кошмал нарешті прокоментувала чутки про батька її дітей.
Анна Кошмал із дітьми
Анна Кошмал чоловік - артистка відповіла на чутки про шлюб з актором / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Стисло:

  • Чоловік Анни Кошмал залишається інкогніто для її шанувальників
  • У Мережі припустили, що він - популярний український актор
  • Зірка наважилася прокоментувати ці чутки

11 березня 2025 року українська акторка Анна Кошмал вдруге стала мамою. Старшому синові Михайлу (2018 р.н.) вона народила сестричку на ім'я Софія.

Зараз сімейство вирушило у відпустку, і, поки діти відпочивають, артистка вирішила поспілкуватися в Insatgram із шанувальниками. Один із них озвучив питання про чутки, які давно ходять про Кошмал та її шлюб.

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Анна одружена з чоловіком на ім'я Іван із 2017 року. Обранець акторки воліє залишатися в тіні, тому ніхто навіть не знає, який вигляд має чоловік Кошмал.

Однак у Мережі почали з'являтися чутки про те, що акторка є дружиною зірки серіалу "Сашка", актора Федора Гуринця. У своєму блозі Анна цю теорію категорично заперечує. "Це мій улюблений прикол. Тому що після фотографії, коли Фєдя і інші мої друзі приїхали привітати мене в пологовий, пішли ці чутки про те, що Фєдя мій чоловік. Він мій дуже близький і чудовий друг і дуже дорога моєму серцю людина. Але він не мій чоловік", - стверджує Кошмал.

Сам Гуринець у соціальних мережах уже встиг жартома образитися на подругу, яка відібрала в нього "батьківство": "Мені навіть страховий агент написала з привітаннями, як твого чоловіка. Аня, навіть образливо. Я вже почав звикати до статусу батька твоїх дітей".

Анна Кошмал
Анна Кошмал чоловік - артистка відповіла на чутки про шлюб з актором / instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал
Анна Кошмал чоловік - артистка відповіла на чутки про шлюб з актором / instagram.com/smorkovkina

Йдеться про фото, які Кошмал і Гуринець виклали 13 березня - після виписки Анни і Софії з пологового будинку. Актор часто з'являється в кадрі, що й наштовхнуло шанувальників на думку, що він є чоловіком Анни Кошмал.

Анна Кошмал, Федір Гурінець
Анна Кошмал і Федір Гуринець - друзі та колеги / instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал, Федір Гурінець
Анна Кошмал та Федір Гуринець - друзі та колеги / instagram.com/fedirhurynets

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Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що у зірки кулінарного шоу "МастерШеф" і шеф-кухаря Ольги Мартиновської почався новий етап у стосунках. Крім того вона вперше показала коханого.

Також Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля, яке приписують артистці і громадській діячці з того моменту, як стало відомо про її новий роман.

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Про персону: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

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