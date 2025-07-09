Чоловік - відомий український актор: Анна Кошмал розкрила правду про стосунки

Кошмал нарешті прокоментувала чутки про батька її дітей.

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Анна Кошмал чоловік - артистка відповіла на чутки про шлюб з актором / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

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Чоловік Анни Кошмал залишається інкогніто для її шанувальників

У Мережі припустили, що він - популярний український актор

Зірка наважилася прокоментувати ці чутки

11 березня 2025 року українська акторка Анна Кошмал вдруге стала мамою. Старшому синові Михайлу (2018 р.н.) вона народила сестричку на ім'я Софія.

Зараз сімейство вирушило у відпустку, і, поки діти відпочивають, артистка вирішила поспілкуватися в Insatgram із шанувальниками. Один із них озвучив питання про чутки, які давно ходять про Кошмал та її шлюб.

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Анна одружена з чоловіком на ім'я Іван із 2017 року. Обранець акторки воліє залишатися в тіні, тому ніхто навіть не знає, який вигляд має чоловік Кошмал.

Однак у Мережі почали з'являтися чутки про те, що акторка є дружиною зірки серіалу "Сашка", актора Федора Гуринця. У своєму блозі Анна цю теорію категорично заперечує. "Це мій улюблений прикол. Тому що після фотографії, коли Фєдя і інші мої друзі приїхали привітати мене в пологовий, пішли ці чутки про те, що Фєдя мій чоловік. Він мій дуже близький і чудовий друг і дуже дорога моєму серцю людина. Але він не мій чоловік", - стверджує Кошмал.

Сам Гуринець у соціальних мережах уже встиг жартома образитися на подругу, яка відібрала в нього "батьківство": "Мені навіть страховий агент написала з привітаннями, як твого чоловіка. Аня, навіть образливо. Я вже почав звикати до статусу батька твоїх дітей".

Анна Кошмал чоловік - артистка відповіла на чутки про шлюб з актором / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал чоловік - артистка відповіла на чутки про шлюб з актором / instagram.com/smorkovkina

Йдеться про фото, які Кошмал і Гуринець виклали 13 березня - після виписки Анни і Софії з пологового будинку. Актор часто з'являється в кадрі, що й наштовхнуло шанувальників на думку, що він є чоловіком Анни Кошмал.

Анна Кошмал і Федір Гуринець - друзі та колеги / instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал та Федір Гуринець - друзі та колеги / instagram.com/fedirhurynets

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Про персону: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

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