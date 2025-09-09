Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

Коротко:
- Віталій Козловський зараз на піку слави
- Близький друг артиста розповів, чи страждає той на зіркову хворобу
На початку травня 2025 року в житті та кар'єрі Віталія Козловського сталася важлива подія - завершилася його багаторічна судова тяганина з музичним продюсером Ігорем Кондратюком, внаслідок чого він отримав права на свої старі треки, записані за часів їхньої співпраці. Це призвело до справжнього ренесансу кар'єри співака: улюблені треки в новій обробці, промо-кампанії, концерти - все це звалилося на Козловського одним махом.
У зв'язку з цим у світських колах почали з'являтися чутки про те, що у Віталія розвинулася зіркова хвороба. Правду про це розповіла людина з близького оточення артиста - український шоумен Анатолій Анатоліч.
У бесіді з Люкс ФМ він зазначив, що Козловський дійсно насолоджується своїм успіхом, і в цьому немає нічого поганого. Якщо ж артист почне зазнаватися, у його колі знайдуться ті, хто зможе його м'яко опустити з небес на землю, переконаний Анатоліч. "Можливо, зараз він поводиться як зірка більше. Але це його час, нехай кайфує від цього. Для нас він усе одно Віталік. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", - каже шоумен.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
