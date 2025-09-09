Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

Анна Підгорна
9 вересня 2025, 21:54
42
Неймовірний успіх Козловського багатьом не дає спокою.
Віталій Козловський
Віталій Козловський новини - Анатолій Анатоліч розповів про зіркову хворобу співака / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Коротко:

  • Віталій Козловський зараз на піку слави
  • Близький друг артиста розповів, чи страждає той на зіркову хворобу

На початку травня 2025 року в житті та кар'єрі Віталія Козловського сталася важлива подія - завершилася його багаторічна судова тяганина з музичним продюсером Ігорем Кондратюком, внаслідок чого він отримав права на свої старі треки, записані за часів їхньої співпраці. Це призвело до справжнього ренесансу кар'єри співака: улюблені треки в новій обробці, промо-кампанії, концерти - все це звалилося на Козловського одним махом.

У зв'язку з цим у світських колах почали з'являтися чутки про те, що у Віталія розвинулася зіркова хвороба. Правду про це розповіла людина з близького оточення артиста - український шоумен Анатолій Анатоліч.

відео дня

У бесіді з Люкс ФМ він зазначив, що Козловський дійсно насолоджується своїм успіхом, і в цьому немає нічого поганого. Якщо ж артист почне зазнаватися, у його колі знайдуться ті, хто зможе його м'яко опустити з небес на землю, переконаний Анатоліч. "Можливо, зараз він поводиться як зірка більше. Але це його час, нехай кайфує від цього. Для нас він усе одно Віталік. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", - каже шоумен.

Анатолій Анатоліч
Віталій Козловський новини - Анатолій Анатоліч розповів про зіркову хворобу співака / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього чоловіка - музичного продюсера Юрія Нікітіна, який нещодавно розлучився з дружиною.

Також Соня Євдокименко, модель і онука Софії Ротару, заселфилася з нинішнім президентом США Дональдом Трампом на відкритому чемпіонаті з тенісу.

Читайте також:

Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віталій Козловський Анатолій Анатоліч новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:33Війна
Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

21:30Спорт
"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на завтра 10 вересня: Близнюкам - проблеми, Скорпіонам - гарні новини

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Справжній поштовх долі: шістьох знаків зодіаку накриє хвилею любові 9 вересня

Останні новини

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

21:54

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

21:30

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти АзербайджанВідео

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
21:23

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:07

Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

Реклама
20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

19:10

Фінальна битва за Донбас?Погляд

19:09

Україна може заморозити фронт: посол США при НАТО назвав ключову умову

18:37

У Києві рибалка показала улов: жінка виловила в Дніпрі екзотичну рибу

18:35

Люди зібралися, щоб отримати пенсію: у Яровій різко зросла кількість загиблихФотоВідео

18:27

Які люди цінують пригоди більше, ніж порядок: все пов’язано з датою народження

Реклама
18:25

"Смертельне" сусідство: з якими овочами категорично не можна зберігати картоплю

18:19

Коли потрібно продавати автомобіль - визначено критичний вік і пробігВідео

18:06

За зачиненими дверима: принц Вільям зробив несподіване зізнання про своїх дітей

18:04

94% розлучень можна передбачити: психологи назвали ТОП-4 ознаки кінця стосунків

17:50

Благав: Повалій у сльозах зізналася, хто просив її не зраджувати Україну

17:44

Суворі заборони та прикмети 10 вересня: що не можна робити, щоб не почалася "чорна смуга"

17:27

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком під ліжком за 71 с

17:25

Білорусь під прицілом: Жданов розкрив імовірні завдання перед ЗСУ

17:15

Господарка поїхала, а кіт влаштував скандал: його реакція розсмішила всіх, відео

17:02

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

16:53

Є в скриньці у кожної: Андре Тан назвав наймодніші аксесуари на осінь-2025

16:46

Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Андрія Пишного

16:45

Модний верхній одяг на осінь: що носити замість нудного тренча

16:36

Польща закриває кордон - Туск побоюється спільного нападу РФ з Білоруссю

16:32

"Термін пішов на користь": продюсер розповів, де і за скільки знімається Єфремов

16:20

Найгірший страх Путіна: у Reuters дізналися, чого боїться Кремль після війни

16:15

Порошенко лише за серпень збагатів майже на 1 млрд грн: це його заробіток за 6 довоєнних років, - ЗМІ

16:07

Як роблять крабові палички: правда, про яку знають одиниці

16:02

Стиль обіймів може багато розповісти про людину - науковці розкрили секрет

15:34

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Реклама
15:29

У Саратовській області підірвано магістральний нафтопровід: ЗМІ про операцію ГУР

15:20

Джерелом новин були новенькі: журналіст розповів про реалії полону

15:15

Чоловік Заворотнюк зважився на відчайдушний крок після смерті актриси

15:00

Чому коти так люблять лізти в обличчя: "дзвіночок", коли варто йти до ветеринара

14:53

Українцям у Польщі загрожують штрафи більше 20 тисяч гривень: у чому причина

14:51

В Україні почали серйозно штрафувати через колеса: кого можуть позбавити прав

14:51

Гороскоп Таро на сьогодні 10 вересня: Ракам - терпіння, Левам - брати ініціативу

14:47

Набагато більше, ніж здається: що насправді та скільки пам'ятають котиВідео

14:46

Увірветься спека до +28 °C, але не скрізь: у яких регіонах буде незвична температура

14:40

Новий наречений Даші Квіткової розкрив дуже особистий факт про неї

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти