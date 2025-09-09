Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

Неймовірний успіх Козловського багатьом не дає спокою.

Віталій Козловський зараз на піку слави

Близький друг артиста розповів, чи страждає той на зіркову хворобу

На початку травня 2025 року в житті та кар'єрі Віталія Козловського сталася важлива подія - завершилася його багаторічна судова тяганина з музичним продюсером Ігорем Кондратюком, внаслідок чого він отримав права на свої старі треки, записані за часів їхньої співпраці. Це призвело до справжнього ренесансу кар'єри співака: улюблені треки в новій обробці, промо-кампанії, концерти - все це звалилося на Козловського одним махом.

У зв'язку з цим у світських колах почали з'являтися чутки про те, що у Віталія розвинулася зіркова хвороба. Правду про це розповіла людина з близького оточення артиста - український шоумен Анатолій Анатоліч.

У бесіді з Люкс ФМ він зазначив, що Козловський дійсно насолоджується своїм успіхом, і в цьому немає нічого поганого. Якщо ж артист почне зазнаватися, у його колі знайдуться ті, хто зможе його м'яко опустити з небес на землю, переконаний Анатоліч. "Можливо, зараз він поводиться як зірка більше. Але це його час, нехай кайфує від цього. Для нас він усе одно Віталік. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", - каже шоумен.

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

