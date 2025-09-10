"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

Олександра Кучеренко розповіла про подорож, яка залишила у неї особливі враження.

Олександра Кучеренко зізналась у коханні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Модель та телеведуча Олександра Кучеренко, яка раніше розлучилась з популярним телеведучим Дмитром Комаровим, здійснила невелику подорож Францією та завітала до будинку легендарного митця Клода Моне. Яскравими фото з музею вона поділилася в Instagram і зробила несподіване зізнання.

За словами Кучеренко, найбільше враження справило не лише мистецтво всесвітньо відомого художника, а й атмосфера місця, де народжувались його геніальні картини.

"Життя - у моменті. У тому, як саме ти відчуваєш цю мить. Як сприймаєш її через призму власного бачення, настрою, емоцій. І які сліди вона залишає у твоїй душі. Це - про імпресіонізм. І про те, наскільки мене надихнула ця коротка подорож у Живерні - французьке містечко, де понад 40 років жив і творив Клод Моне", — поділилась з прихильниками ведуча.

Олександра Кучеренко в музеї Клода Моне / фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Вона також поділилася маловідомими деталями з біографії митця, які відчутно вплинули на його творчість.

"Саме тут він написав свої легендарні "Водяні лілії" - ті, що зараз займають цілі зали в паризькій l’Orangerie. Художник працював у своїй "плавучій студії" - просто з човна, у ставку, що й досі тихо ховається в мальовничому саду. І все там живе і зараз: ті самі води, ті ж лілії... Тільки не фіолетові, як на картинах. Бо Моне бачив їх саме так - через катаракту, що поступово забирала його зір", — з захопленням поділилась Кучеренко.

Олександра Кучеренко відпочиває у Франції / фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Олександра зізналась, що ця подорож стала для неї дійсно особливою та лише посилила її любов до творчості художника.

"Це дивовижне мистецтво. І я закохалась у нього ще глибше", — підсумувала ведуча.

Олександра Кучеренко / інфографіка: Главред

Про персону: Олександра Кучеренко Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проєкту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.

