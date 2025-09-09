"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

Slavia не стала приховувати, що час від часу обговорює це питання зі співаком.

Дзідзьо зараз - Slavia розповіла, чи є у Михайла Хоми подруга / колаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Коротко:

Славія і Дзідзьо не разом уже понад чотири роки

Колишня обраниця артиста розкрила деталі його особистого життя зараз

У квітні 2021 року Михайло Дзідзьо Хома та Slavia (Ярослава Притула) оголосили про розлучення. Їхній шлюб тривав вісім років, стосунки загалом - 20.

За останній рік у житті Славії сталося кілька важливих подій - вона вдруге вийшла заміж і народила первістка. Що ж стосується особистого життя Михайла, то про нього на сьогодні практично нічого не відомо. Світло на цю таємницю пролила його колишня дружина - незважаючи на те, що вони більше не пара, Хома і Притула продовжують підтримувати приятельські стосунки.

відео дня

В інтерв'ю для ТЕТ співачка розповіла, що сама делікатно порушує питання особистого в бесідах із колишнім чоловіком. Славія переконана, що Дзідзьо зараз холостий.

"Зараз, насправді, у нього немає жінки, наскільки я розумію. Ми спілкуємося. Він каже: "Ну, там у мене така кішка прибилася, така вона красива", потім фотку зробив із цим котом. А я кажу: "Ну, а господинька є в тебе там у хаті?" Він каже: "Ну, розберуся, розберуся". Я так розумію, що немає", - каже Ярослава.

Розлучення Дзідзьо та Славії / instagram.com/slavia_official

Про персону: Slavia Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

