"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

Анна Підгорна
9 вересня 2025, 22:40
42
Slavia не стала приховувати, що час від часу обговорює це питання зі співаком.
Михаил Дзидзьо Хома, Slavia
Дзідзьо зараз - Slavia розповіла, чи є у Михайла Хоми подруга / колаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Коротко:

  • Славія і Дзідзьо не разом уже понад чотири роки
  • Колишня обраниця артиста розкрила деталі його особистого життя зараз

У квітні 2021 року Михайло Дзідзьо Хома та Slavia (Ярослава Притула) оголосили про розлучення. Їхній шлюб тривав вісім років, стосунки загалом - 20.

За останній рік у житті Славії сталося кілька важливих подій - вона вдруге вийшла заміж і народила первістка. Що ж стосується особистого життя Михайла, то про нього на сьогодні практично нічого не відомо. Світло на цю таємницю пролила його колишня дружина - незважаючи на те, що вони більше не пара, Хома і Притула продовжують підтримувати приятельські стосунки.

В інтерв'ю для ТЕТ співачка розповіла, що сама делікатно порушує питання особистого в бесідах із колишнім чоловіком. Славія переконана, що Дзідзьо зараз холостий.

"Зараз, насправді, у нього немає жінки, наскільки я розумію. Ми спілкуємося. Він каже: "Ну, там у мене така кішка прибилася, така вона красива", потім фотку зробив із цим котом. А я кажу: "Ну, а господинька є в тебе там у хаті?" Він каже: "Ну, розберуся, розберуся". Я так розумію, що немає", - каже Ярослава.

Розлучення Дзідзьо та Славії
Розлучення Дзідзьо та Славії / instagram.com/slavia_official

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з другим чоловіком. Після кошмарного першого шлюбу вона по-справжньому щаслива.

Також стало відомо, скільки коштує обручка, яку "динамівець" Володимир Бражко подарував блогерці Даші Квітковій на заручини, а також вагу прикраси і з яких вона матеріалів.

Про персону: Slavia

Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

шоу-бізнес Dzidzio Дзідзьо Михайло Хома новини шоу бізнесу
