Наталі Портман вагітна втретє: хто батько дитини

Голлівудська актриса знайшла своє щастя після розлучення і готується стати мамою втретє.

Наталі Портман незабаром знову стане мамою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Популярна голлівудська актриса Наталі Портман вагітна.

Як пише Page Six, у новому інтерв’ю, опублікованому в п’ятницю, актриса підтвердила, що вони з партнером Тангі Дестеблем чекають на первістка.

"Ми з Тангі дуже раді", — захоплено сказала 44-річна актриса Harper’s Bazaar. "Я просто дуже вдячна. Я знаю, що це такий привілей і диво", — додала вона.

Наталі Портман тепер буде багатодітною мамою / ua.depositphotos.com

Зірка "Чорного лебедя" зазначила, що її батько — лікар-репродуктолог, і сказала: "Я виросла, слухаючи про те, як важко завагітніти. У мене так багато коханих людей, яким було дуже важко з цим впоратися, що я хочу з повагою ставитися і до цього. Це така прекрасна, радісна подія, і водночас непроста.

Наталі Портман знову щаслива / ua.depositphotos.com

І тому я знаю, як мені пощастило", — продовжила вона. "Я дуже добре це розумію і дуже вдячна. Я відчуваю глибоку вдячність і подяку".

Портман, у якої "більше енергії", ніж вона очікувала під час вагітності, "цінує кожен момент", оскільки знає, що "це, ймовірно, востаннє".

Особисте життя Наталі Портман

Зазначимо, що про розлучення актриси стало відомо зовсім недавно. Влітку 2023 року в ЗМІ просочилися чутки про те, що чоловік Наталі Портман, артист балету і танцюрист Бенжамен Мельп'є, зрадив голлівудській зірці з еко-активісткою Каміллою Етьєн. Актриса довго не коментувала ситуацію і навіть робила спроби врятувати шлюб, проте в березні 2024 року Портман і Мельп'є офіційно розлучилися. Від невірного чоловіка Наталі виховує сина Алефа (2011) і дочку Амалію (2017).

Хто така Наталі Портман? Наталі Портман — американська актриса театру та кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка та продюсерка. Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".

