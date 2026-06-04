Цінники раптово змінили: в супермаркетах подорожчав базовий продукт

У магазинах вкотре переписали ціни на популярний овоч.

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В Україні переписали ціни на цибулю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні дорожчає цибуля

Ціни на синю цибулю зросли майже до 50 гривень за кілограм

В українських супермаркетах за перші дні червня помітно змінилися ціни на цибулю. Два її види подорожчали на кілька гривень. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Середньомісячна ціна на ріпчасту цибулю у травні поточного року становила 12,34 гривні за кілограм. А вже сьогодні, 4 червня, у магазинах продають її в середньому по 14,93 гривні.

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Схожа ситуація з синьою цибулею. Минулого місяця супермаркети продавали її по 31,55 гривні за кілограм. Сьогодні ж покупцям доведеться заплатити майже 50 гривень, а саме 46,99 гривні.

Зауважимо, що ціни на цибулю обох сортів ростуть вже 4 місяць поспіль. З лютого цибуля подорожчала майже вдвічі.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які продукти відчутно подешевшають влітку - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Олега Пендзина, літо традиційно приносить дефляцію на сезонні продукти, тому ціни на сезонні овочі будуть знижуватися.

Здешевшають також молоко та м’ясо, адже тварини переходять на випас, а кормова база стає дешевшою. При цьому важливо, що швидкість здешевлення овочів залежить виключно від погоди. Якщо літо буде теплим із дощами, пропозиція зросте швидше, а ціни впадуть уже в червні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на українському ринку продовжують рости ціни на торішню моркву через сезонне виснаження запасів якісної продукції у господарствах.

Раніше повідомлялося, що в Україні знижуються ціни на капусту нового врожаю. Ринок перебуває під тиском сезонного збільшення пропозиції від місцевих виробників.

Напередодні українка вирішила провести експеримент та порівняти ціни на продукти в Україні та Німеччині. Деякі українські товари виявилися дорожчими, ніж за кордоном.

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