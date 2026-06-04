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В Україні ввели екстрені відключення світла: у яких областях ситуація найгірша

Інна Ковенько
4 червня 2026, 10:45
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Наразі енергетики роблять все можливе та працюють у посиленому режимі.
В Україні ввели екстрені відключення світла: у яких областях ситуація найгірша
Екстрені відключення світла 4 червня/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В низці регіонів України ввели екстрені відключення світла
  • Обмеження діють через наслідки російських обстрілів

Внаслідок нічних ударів країни-агресорки РФ у низці областей України ввели екстрені відключення світла.

Найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє "Укренерго".

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Після ворожих дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових і прикордонних територій зафіксовано нові знеструмлення світла у шести областях:

  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Сумській;
  • Чернігівській.

"Найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший", - йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

Коли Україна може повернутися до графіків відключень світла - думка експерта

Главред писав, що за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла.

Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ. При цьому сценаріїв розвитку подій може бути три - оптимістичний, песимістичний і базовий. Який із них реалізується, залежить від двох ключових факторів: тривалості спеки та інтенсивності російських ударів по енергоінфраструктурі.

В Україні ввели екстрені відключення світла: у яких областях ситуація найгірша
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують атакувати Херсон. Внаслідок влучання ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі. Як повідомили в ДСНС, двоє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали.

Крім того, в ніч на 4 червня російська окупаційна армія атакувала Київську область. Під удар потрапив промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 червня російська окупаційна армія вкотре атакувала ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області. В результаті атаки пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків віком 20 та 36 років отримали травми, одного з них госпіталізовано.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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