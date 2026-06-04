Євро набиратиме обертів: чи може курс валют скоро різко підскочити

Лєсовий зауважив, що на готівковому ринку можливі короткі періоди підвищеного попиту.

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Прогноз курсу валют в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

Гривня зберігає стійкість попри воєнні ризики

НБУ має інструменти для стримування коливань курсів

Депозити та ОВДП вигідніші за просту купівлю валюти

Перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу. Попри воєнні та енергетичні ризики, гривня має достатню підтримку. Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий у коментарі Главреду.

За його словами, найбільша невизначеність пов’язана із зовнішніми та безпековими подіями. Напруженість на Близькому Сході може впливати на ціни енергоресурсів, а через них - на вартість пального в Україні.

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"Будь-яке відчутне зростання паливних витрат здатне підсилити інфляційні очікування, адже пальне є складником вартості майже всіх товарів і послуг", - каже банкір.

Він додав, що внутрішні воєнні ризики також залишаються вагомими.

"Якщо країна зіткнеться з новими масштабними ракетно-дроновими атаками, частина населення може активніше купувати валюту. У такій ситуації на готівковому ринку можливі короткі періоди підвищеного попиту та більш помітного руху курсів у обмінних пунктах", - вважає Лєсовий.

Однак, на його думку, така реакція не здатна суттєво змінити валютний ринок, адже готівковий сегмент залежить від безготівкового, а безготівковий ринок перебуває під постійною увагою Національного банку.

Зокрема, за потреби НБУ може нарощувати валютні інтервенції, знижуючи напругу та не допускаючи надмірних курсових коливань.

За прогнозом банкіра, очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

"Таким чином, громадянам варто готуватися радше до звичайних щоденних змін курсу, ніж до його стрімкого перегляду", - зауважив Лєсовий.

Чи варто зараз скупляти валюту

Крім того, експерт розповів, що поточна інфляційна ситуація хоча й потребує уваги, проте не вказує на неминучий валютний стрибок.

Він нагадав, що за прогнозом НБУ, інфляція за підсумками 2026 року може становити 9,4%.

"Це означає, що громадянам важливо обирати інструменти, які дозволяють хоча б частково захищати накопичення від знецінення. У цьому сенсі гривневі депозити та ОВДП мають помітну перевагу перед простою купівлею іноземної валюти. Долар або євро можуть бути корисними для диверсифікації заощаджень, але вони не створюють процентного доходу. Натомість гривневі інструменти можуть давати прибуток і підтримувати купівельну спроможність коштів", - підкреслює банкір.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може вирости

Експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук попереджав, що українська валюта до кінця 2026 року може ослабнути до 55-60 гривень за долар.

За його словами, протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися перекладання капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися.

"Відповідно до того стану торговельного та платіжного балансу, який є, гривня має бути мінімум по 55-60 за долар. Це відображало б стан української економіки", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара 4 червня досяг рекордного рівня в 44,35 грн/дол., що стало максимумом з початку червня. Водночас євро знизився до 51,53 грн/євро, що свідчить про певну волатильність на валютному ринку.

Тарас Лєсовий раніше говорив, що у червні валютний ринок України збережеться відносно стабільним, незважаючи на воєнні ризики. Очікувані коливання долара будуть у межах 43,8-44,8 грн/долар.

Крім того, з 1 по 7 червня курс долара на міжбанку прогнозується в діапазоні 44-44,4 грн/дол., а на готівковому ринку – 44-44,5 грн/дол., що свідчить про контрольовану ситуацію на валютному ринку.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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