Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро набиратиме обертів: чи може курс валют скоро різко підскочити

Марія Николишин
4 червня 2026, 10:12оновлено 4 червня, 10:46
google news Підпишіться
на нас в Google
Лєсовий зауважив, що на готівковому ринку можливі короткі періоди підвищеного попиту.
Євро набиратиме обертів: чи може курс валют скоро різко підскочити
Прогноз курсу валют в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

  • Гривня зберігає стійкість попри воєнні ризики
  • НБУ має інструменти для стримування коливань курсів
  • Депозити та ОВДП вигідніші за просту купівлю валюти

Перша половина червня на валютному ринку пройде без очевидних передумов для різкого зростання курсу. Попри воєнні та енергетичні ризики, гривня має достатню підтримку. Про це сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий у коментарі Главреду.

За його словами, найбільша невизначеність пов’язана із зовнішніми та безпековими подіями. Напруженість на Близькому Сході може впливати на ціни енергоресурсів, а через них - на вартість пального в Україні.

відео дня

"Будь-яке відчутне зростання паливних витрат здатне підсилити інфляційні очікування, адже пальне є складником вартості майже всіх товарів і послуг", - каже банкір.

Він додав, що внутрішні воєнні ризики також залишаються вагомими.

"Якщо країна зіткнеться з новими масштабними ракетно-дроновими атаками, частина населення може активніше купувати валюту. У такій ситуації на готівковому ринку можливі короткі періоди підвищеного попиту та більш помітного руху курсів у обмінних пунктах", - вважає Лєсовий.

Однак, на його думку, така реакція не здатна суттєво змінити валютний ринок, адже готівковий сегмент залежить від безготівкового, а безготівковий ринок перебуває під постійною увагою Національного банку.

Зокрема, за потреби НБУ може нарощувати валютні інтервенції, знижуючи напругу та не допускаючи надмірних курсових коливань.

За прогнозом банкіра, очікуваний коридор для долара з 8 по 14 червня становитиме 44,2-44,7 грн/дол. Водночас євро може рухатися помітніше, але також у прогнозованих межах - 51-52,5 грн/євро.

"Таким чином, громадянам варто готуватися радше до звичайних щоденних змін курсу, ніж до його стрімкого перегляду", - зауважив Лєсовий.

Чи варто зараз скупляти валюту

Крім того, експерт розповів, що поточна інфляційна ситуація хоча й потребує уваги, проте не вказує на неминучий валютний стрибок.

Він нагадав, що за прогнозом НБУ, інфляція за підсумками 2026 року може становити 9,4%.

"Це означає, що громадянам важливо обирати інструменти, які дозволяють хоча б частково захищати накопичення від знецінення. У цьому сенсі гривневі депозити та ОВДП мають помітну перевагу перед простою купівлею іноземної валюти. Долар або євро можуть бути корисними для диверсифікації заощаджень, але вони не створюють процентного доходу. Натомість гривневі інструменти можуть давати прибуток і підтримувати купівельну спроможність коштів", - підкреслює банкір.

Євро набиратиме обертів: чи може курс валют скоро різко підскочити
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може вирости

Експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук попереджав, що українська валюта до кінця 2026 року може ослабнути до 55-60 гривень за долар.

За його словами, протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися перекладання капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися.

"Відповідно до того стану торговельного та платіжного балансу, який є, гривня має бути мінімум по 55-60 за долар. Це відображало б стан української економіки", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, офіційний курс долара 4 червня досяг рекордного рівня в 44,35 грн/дол., що стало максимумом з початку червня. Водночас євро знизився до 51,53 грн/євро, що свідчить про певну волатильність на валютному ринку.

Тарас Лєсовий раніше говорив, що у червні валютний ринок України збережеться відносно стабільним, незважаючи на воєнні ризики. Очікувані коливання долара будуть у межах 43,8-44,8 грн/долар.

Крім того, з 1 по 7 червня курс долара на міжбанку прогнозується в діапазоні 44-44,4 грн/дол., а на готівковому ринку – 44-44,5 грн/дол., що свідчить про контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України Тарас Лєсовий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

11:47Війна
В Україні ввели екстрені відключення світла: у яких областях ситуація найгірша

В Україні ввели екстрені відключення світла: у яких областях ситуація найгірша

10:45Енергетика
Угорщина зняла вето на вступ України в ЄС після однієї поступки Києва - FT

Угорщина зняла вето на вступ України в ЄС після однієї поступки Києва - FT

09:54Політика
Реклама

Популярне

Більше
У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

Трьох знаків зодіаку чекає великий тріумф - у кого завершиться чорна смуга

М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

М’ясорубка більше не чавитиме м’ясо: як заточити ніж удома за кілька хвилин

Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

Колишня дружина Цекало завдала йому нищівного удару: росіяни в істериці

Останні новини

12:34

Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше

12:25

Переставивши холодильник на кілька сантиметрів, можна заощадити тисячі гривеньВідео

12:20

"Його підкосило": Кіркоров озвучив, що звело у могилу його батька

12:20

Класичні холодильники відходять у минуле через новий тренд

12:19

Продавці масово знижують ціни: в Україні дешевшає овоч нового врожаю

У Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — ПреображенськийУ Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли все остаточно завалиться — Преображенський
12:01

"Чорні лебеді" для РФ малоймовірні: політолог назвав головні ризики для Кремля

11:47

Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

11:37

Чи є гріхом за життя обирати собі місце на цвинтарі: відповідь священника

11:27

Сім'я виховувала "дочку", не знаючи, ким вона була поза межами дому

Реклама
11:20

Китайський гороскоп на завтра, 5 червня: Тиграм — пастка, Козлам — підмога

11:01

Чому в громадських туалетах U-подібні сидіння унітазів: відповідь здивуєВідео

11:01

Чому вода ледь тече з душу: простий трюк допоможе збільшити напірВідео

10:56

Півонії пишно зацвітуть наступного року - що потрібно зробити у червніВідео

10:47

Відома акторка вперше з'явилася з нареченим-військовим: "4,5 роки на війні"

10:45

В Україні ввели екстрені відключення світла: у яких областях ситуація найгірша

10:27

Півонії ростуть, але не цвітуть: топ-6 помилок та як їх виправитиВідео

10:12

Євро набиратиме обертів: чи може курс валют скоро різко підскочити

09:54

Угорщина зняла вето на вступ України в ЄС після однієї поступки Києва - FT

09:39

У червні три знаки зодіаку нарешті знову відчують себе щасливими

09:16

У Кремлі знайшли новий привід для ударів по Україні: в ISW попередили про загрозу

Реклама
09:00

Від Росії мало що залишиться: Ейдман — про передвісники катастрофи в РФ та страхи ПутінаВідео

08:32

Росія атакувала Херсон дронами: загорілася багатоповерхівка, загинули людиФото

08:29

Крим трясло від вибухів: дрони атакували кілька аеродромів, що відомо

08:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 червня (оновлюється)

08:11

Карта Deep State онлайн за 4 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:41

Пожежа під Києвом: дрони РФ завдали удару по промисловому об'єкту, поранено чоловікаФото

06:56

На Київ чекають хороші новини: Рубіо анонсував надання допомоги на $400 млн

06:28

"Лише повна деокупація Криму": Гаррі Каспаров прорахував фінал війниПогляд

05:55

"Курнікова там жива?": Іглесіас пристрасно поцілувався з іншою на очах у всіх

05:29

Путіна може зламати лише одне: що змусить Кремль піти на переговори

05:11

Справжня радянська мрія: який легендарний мотоцикл хотіли собі всі у СРСР

04:31

Дітей краще не садити у продуктові візки в супермаркетах: лікар пояснив чому

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика зі слоненям за 39 с

03:33

Гороскоп для Риб на червень 2026: астролог назвала дні надзвичайного везіння для РибВідео

03:16

Гороскоп на завтра, 5 червня: Овнам - проблеми, Стрільцям - позитив

02:46

Епоха Wi-Fi минає: яка нова технологія готується підкорювати світ

02:05

Рекордний спалах на Сонці поставив вчених у глухий кут: у чому небезпека для Землі

01:10

Заборона наметів у метро під час тривоги: подробиці гучного скандалу в Києві

03 червня, середа
23:58

Нашестя слимаків після дощу: простий органічний спосіб, який рятує врожайВідео

23:57

Підірвано корвет і великий нафтотермінал: деталі прильотів по важливих об’єктах РФ

Реклама
23:04

Секрет свіжості розкрито: рушники як нові з однією натуральною добавкою

23:02

"Є лише один сценарій": коли Росія може запустити нову хвилю мобілізації

22:53

Масштабні пожежі та руйнування: РФ завдала серії ударів по Дніпру та районуФото

22:26

Багато хто робить помилку: як категорично не можна тримати кота на рукахВідео

22:15

Росія планує бити по Україні новими БпЛА: у чому небезпека реактивних дронів

21:42

Тікають від натовпу: які знаки зодіаку не люблять великих компаній

21:21

Прокляте золото в Україні: яку таємницю приховують скарби в українських степахВідео

21:13

"Ситуація не така однозначна": Фесенко - про учасників переговорів з РФПогляд

21:05

"Військового вирішення немає": Рубіо розкрив плани США щодо переговорів України та РФ

21:04

Навіщо городники бризкають помідори аспірином — секрет урожаю

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти