Меган Маркл показала рудоволосу красуню-дочку: "Дівчинка нашої мрії"

Дочці Меган Маркл і принца Гаррі виповнилося 5 років.

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Меган Маркл показала доньку Лілібет / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

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Меган Маркл показала принцесу

Як виглядає дочка принца Гаррі

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл поділилася теплими сімейними фотографіями з чоловіком і дочкою в Instagram. Сьогодні принцесі Лілібет виповнилося 5 років.

Герцогиня Сассекська рідко демонструє публіці своїх дітей, вважаючи за краще не показувати їхні обличчя на знімках. Однак на фотографіях, опублікованих на честь п'ятиріччя доньки, можна розгледіти обличчя Лілібет. Рудоволосу красуню сфотографували в саду, одягненою в милу зелену сукню. Дівчинка на знімку ніжно торкається великої квітки.

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Діти Меган Маркл – принцеса Лілібет / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Дівчинка нашої мрії. З 5-річчям, Лілі", – написала Меган Маркл.

Також герцогиня поділилася зворушливою сімейною фотографією з іменинницею. Лілібет зображена на руках у батька, принца Гаррі, а Меган стоїть поруч, обіймаючи чоловіка.

Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Хто така принцеса Лілібет

Принцеса Лілібет Сассекська народилася 4 червня 2021 року в Санта-Барбарі, Каліфорнія, і є другою дитиною принца Гаррі та Меган Маркл. Своє перше ім'я вона отримала на честь сімейного прізвиська королеви Єлизавети II, а друге — на згадку про свою бабусю, принцесу Діану. На сьогоднішній день Лілібет посідає сьоме місце в черзі на британський престол. Незважаючи на те, що дівчинка народилася в США і живе з батьками в Монтесіто, після сходження на престол короля Чарльза III вона офіційно отримала титул принцеси.

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Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська актриса і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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