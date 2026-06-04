"Маленьке диво серед диму": пожежники врятували двох оленят із вогняної пастки

Рятувальники знайшли двох оленят під час ліквідації загоряння сухої трави.

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На Рівненщині пожежники врятували двох оленят із вогняної пастки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Під час гасіння займання сухої трави рятувальники знайшли двох оленят

Тварини не могли самостійно вибратися з вогняної пастки

В ДСНС закликали людей не випалювати суху траву

Під час гасіння пожежі сухої трави поблизу села Мала Совпа на Рівненщині рятувальники врятували двох маленьких оленят.

Тварини опинилися у вогняній пастці, з якої не могли вибратися самотужки. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Рівненській області.

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Зазначається, що під час ліквідації займання рятувальники почули незвичні звуки з густих заростей. Серед диму та вогню вогнеборці знайшли двох маленьких оленят, яких одразу винесли із зони пожежі у безпечне місце.

"Їх винесли із зони пожежі. Єгер сказав віднести тварин у безпечне місце. Ми їх віднесли і далі вже вони були під наглядом єгеря. Він мав помістити оленят у те місце, де їх знайде мама, щоб вони не загубилися. Він краще знає. Наша задача була загасити пожежу і врятувати", - розповів Суспільному речник Служби порятунку області Дмитро Мельник.

У ДСНС закликали громадян не випалювати суху рослинність, оскільки такі пожежі завдають шкоди довкіллю, знищують рослини й тварин та можуть становити загрозу життю людей.

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Як раніше повідомляв Главред, зірковий олень Борис, після тривалого лікування вперше почав робити кроки, спираючись на травмовану ногу. Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Нагадаємо, стан оленя Бориса, який травмувався у двох ДТП, доволі важкий через серйозні проблеми з внутрішніми органами. У Центрі порятунку диких тварин зазначають, що лікування проходить непросто, адже тварина категорично не переносить ін’єкцій.

Раніше повідомлялося, що через стрімке й небезпечне розростання травмованого рога Бориса ветеринарам довелося терміново проводити складну операцію, хоча ослаблений організм тварини міг не витримати наркозу.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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