Наталі Портман після 11 років шлюбу розлучилася з чоловіком-зрадником

Відома голлівудська актриса Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком-зрадником Бенжаменом Мільп'є після 11 років шлюбу.

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Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є офіційно розлучилися / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відома американська актриса Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком, танцюристом і хореографом Бенжаменом Мільп'є після 11 років шлюбу. Відповідну інформацію виданню People підтвердив представник артистки.

42-річна акторка подала заяву про розірвання шлюбу в липні минулого року, а розлучення було завершено минулого місяця у Франції. Тут Портман і 46-річний Мільп'є живуть зі своїми дітьми, 12-річним сином Алефом і 7-річною донькою Амалією.

За словами джерела, наближеного до Наталі Портман, їй було нелегко пережити розставання з Мільп'є.

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"Спочатку їй було дуже важко, але друзі згуртувалися навколо неї і допомогли пережити найгірше. Наталі виходить зі справді важкого і болісного року, але вона стала сильнішою і знаходить радість у своїй сім'ї, друзях і роботі", - розповів він.

Інсайдер також розповів, що після того, як вибухнув скандал навколо їхньої сім'ї через зради чоловіка, Портман зосередилася на тому, щоб м'яко донести до дітей стан справ у родині.

Хто така Наталі Портман? Наталі Портман - американська акторка театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє "Вікіпедія".

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