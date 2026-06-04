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Путін хоче "вирубити" інтернет в РФ: соціолог розкрив страх кремлівського лідера

Руслана Заклінська
4 червня 2026, 13:50
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Попри абсурдність, ідеї Дугіна частково відображають настрої частини російських силовиків і пропагандистів.
Путін хоче 'вирубити' інтернет в РФ: соціолог розкрив страх кремлівського лідера
Росія може відрізати інтернет / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, SOTA

Ключові тези Ейдмана:

  • Росія посилює контроль над інтернетом
  • Уже блокуються соцмережі та месенджери, посилюється цензура
  • Причини - страх влади перед протестами та нерозуміння цифрового середовища

Росія поступово рухається до моделі жорсткого контролю над інформаційним простором. Інтернет дедалі більше обмежується під приводом безпеки та боротьби із зовнішніми загрозами. Про це в інтерв'ю Главреду розповів соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

На його думку, Дугін не є серйозним філософом, а радше "жирним тролем", чиї висловлювання часто межують із абсурдом. Водночас він зауважив, що подібні постаті знаходять підтримку серед частини російських силовиків та пропагандистськи налаштованої аудиторії, подібно до того, як раніше популярність мав Володимир Жириновський.

відео дня

"Дугін – абсолютно несерйозна людина, яку й філософом назвати не можна. Він – жирний троль: його висловлювання часто епатажні, на межі божевілля. Проте декому він подобається, наприклад, російським силовикам, "зетникам" і "ватникам"... Як не парадоксально, Дугін цим і цікавий: у його божевільних фантазіях є частка правди щодо справжніх намірів російської влади", - сказав Ейдман.

Ейдман наголосив, що повноцінне впровадження сценаріїв на кшталт "інтернету за талонами" або періодичного відключення мережі наразі виглядає малоймовірним. Проте сам тренд, за його словами, уже очевидний.

"Вже заблоковано месенджери, Telegram, західні соціальні мережі, зокрема, Facebook та Instagram. Тенденція йде до того, щоб наблизити російський інтернет до китайського, а в перспективі, можливо, й до іранського інтернету, де його просто вирубають", - зазначив соціолог.

Дивіться відео, в якому Ігор Ейдман розповів про блокування інтернету в Росії, страхи Путіна, невдоволення в Кремлі та майбутнє Росії:

Серед причин такої політики експерт назвав дві ключові складові. Перша - страх і параноя російських спецслужб і керівництва, які вбачають в інтернеті інструмент зовнішнього впливу, протестної активності та шпигунства. Друга - особисте нерозуміння цифрового середовища з боку російського керівництва.

"Він (Путін - ред.) не користується інтернетом, а люди зазвичай бояться того, чого не розуміють. Для Путіна інтернет – це якийсь "темний ліс", і він не уявляє, які "звірі" там бродять. Він звик працювати з папірцями: йому кладуть на стіл папірці, і він їх читає. Наприклад, Путін якось говорив, що більшість контенту в інтернеті – це порнографія. По-перше, це характеризує його розуміння ситуації в інтернеті, а, по-друге, його ставлення до цього. Коли Путін працював у КДБ, ще не було інтернету, і я думаю, що ті часи він згадує як щасливі роки свого життя: тоді ж якось обходилися без інтернету, от і зараз він не потрібен. Путіну вже за 70, його психологія більш-менш зрозуміла", - наголосив Ейдман.

На думку експерта, поєднання цих факторів призводить до того, що росіян позбавляють вільного доступу до віртуального простору.

Чи можливі в РФ заворушення проти Путіна - думка експерта

Економіст, політик і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов вважає, що соціальні протести або "голодні бунти" у Росії можливі на тлі зростання невдоволення населення. За його словами, такі сценарії складно прогнозувати через жорсткий контроль влади над суспільними комунікаціями та придушення будь-якої самоорганізації.

Мілов зазначив, що кремлівська система оперативно виявляє ініціативи протестного характеру, після чого намагається їх нейтралізувати через тиск, залякування або підкуп учасників.

"Проте це неминуче станеться. В історії ми не раз бачили, як це відбувалося. Умова для цього – загальне ослаблення режиму і втрата владою свого авторитету, коли люди перестануть боятися сказати вголос, що Путін – козел", - переконаний він.

Обмеження інтернету в РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог "русского мира" Олександр Дугін озвучили кілька сценаріїв розвитку Росії на найближчі 25 років під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Серед можливих варіантів вони назвали поразку Росії у війні проти України, застосування ядерної зброї, а також сценарій "колонізації" РФ.

З 3 березня у Москві фіксуються серйозні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Проблеми зачепили всіх великих операторів, а бізнес зазнає значних втрат.

Крім цього, у Москві 9 травня під час військового параду повністю обмежили мобільний інтернет, SMS та доступ навіть до "білого списку" сайтів. Про це повідомило Міністерство цифрового розвитку РФ, пояснивши рішення заходами безпеки.

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Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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