Путіністка Доліна розлютила росіян зухвалою заявою

Прихильниця Путіна Доліна зробила рішучий крок, який навряд чи схвалять її колишні прихильники.

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Лариса Доліна розлютила росіян / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

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Про що повідомила Доліна

Чому це розлютило росіян

Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, розлютила росіян надто самовпевненою та нахабною заявою.

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Як пишуть російські пропагандисти, після того, як Доліну практично повністю скасували в терористичній Росії через махінації з квартирою, вона вирішила, що настав час написати книгу про себе кохану.

Лариса Доліна вирішила роздратувати народ / фото: facebook.com, Лариса Доліна

Виконавиця мріє, щоб її життєвий шлях був увічнений у кіно. Більше того, артистка вже веде переговори про зйомки автобіографії. "Я хочу, щоб за моїм життям зняли фільм або серіал. До речі, ми вже ведемо переговори з цього приводу", – похвалилася прихильниця Путіна, у якої практично не залишилося шанувальників у РФ.

Тим часом у соцмережах її співвітчизники поспішили поставити співачку на місце.

Так, навіть за словами музичного критика Павла Рудченка, зірка, яка розлютила народ, вирішила підняти чергову хвилю не просто так. Насамперед Лариса Олександрівна сподівається заробити на автобіографії, а вже потім розповісти історію свого життя.

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Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна — радянська та російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

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