Вишкрябаю очі: на зірку "Не родись красивой" накинулася актриса Ломоносова

Ольга Ломоносова стала на захист своєї героїні з російського серіалу.

Ольга Ломоносова висловилася про серіал

Зірка популярного колись серіалу "Не родись красивой", актриса Ольга Ломоносова несподівано накинулася на свою колегу по серіалу, Катю Пушкарьову, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

Як пишуть російські пропагандисти, Ломоносова висловила свої думки про те, чи продовжують глядачі через роки після закінчення серіалу асоціювати її з зарозумілою та розважливою героїнею.

"Ну звичайно, це досить поширена історія — співвідносити артиста з його ролями. Хтось досі, напевно, вважає, що я, побачивши в реальному житті Неллі Уварову, вишкрябу їй очі", — зазначила актриса.

"Кіра" з серіалу також прокоментувала свою роль. "До речі, я не вважаю, що у Кіри непростий характер. У чому, вибачте, його складність? Вона була в парі з чоловіком, якого дуже кохала, і їй здавалося, що її почуття взаємні. Але тут на горизонті з'являється Катя Пушкарьова — не найяскравішої, вибачте, зовнішності — і відбиває у Кіри її Андрія. Хто б у такій ситуації був добрим і пухнастим", — зауважила артистка.

Про особу: Неллі Уварова Неллі Уварова — російська актриса театру, кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома за роллю Каті Пушкарьової в телесеріалі "Не народжуйся красивою".

