Відома акторка вперше з'явилася з нареченим-військовим: "4,5 роки на війні"

Анастасія Пустовіт готується до весілля.

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Анастасія Пустовіт показала свого нареченого-військового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Пустовіт

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Анастасія Пустовіт виходить заміж

Як виглядає її наречений-військовий

Відома українська актриса Анастасія Пустовіт вперше опублікувала в Instagram знімок зі своїм нареченим. Нещодавно стало відомо, що зірка "Тихої Нави" виходить заміж.

Пустовіт не приховує, що її обранця захищає Україну на фронті. Знаменитість супроводила милі селфі з коханим зворушливими зізнаннями в коханні. Виявилося, що пара вперше змогла провести річницю стосунків разом.

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Анастасія Пустовіт з нареченим / фото: instagram.com, Анастасія Пустовіт

"Це, здається, наша перша за всі ці роки річниця, яку ми зустріли разом. Цілих 5 років. Разом півроку і 4,5 роки на війні та на відстані. Тільки ми знаємо, якою ціною нам це дається, особливо коли за основу береш кохання", — зізналася Анастасія.

Актриса ніжно зізналася у коханні Володимиру і заявила, що їхнє кохання не здатні зламати відстань і важкі реалії війни.

Анастасія Пустовіт — весілля / фото: instagram.com, Анастасія Пустовіт

"Ми з тобою різні і водночас схожі. Вже точно, не побоюся сказати, сім'я. Однозначно і в горі, і в радості. Ближче за тебе нікого немає. Нехай так і буде. Ще багато-багато річниць. Люблю тебе від кам'яних пляжів до прифронтових вокзалів. Нам вистачить і терпіння, і мудрості, і ніжності, і часу. Нехай океан буде ласкавим, а сонце не обпалює плечі", — висловилася Пустовіт.

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Про особу: Анастасія Пустовіт Анастасія Пустовіт – українська актриса театру та кіно, повідомляє Вікіпедія.

У 2018 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (курс Дмитра Богомазова). З того ж року – в акторському складі Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі.

З 2017 року знімається в кіно. Першими роботами були епізоди у фільмах "Пташка співоча" (Аріна) та "Підкидьки-2" (Світлана Пісарюк). У 2018 році зіграла головну роль Лариси в соціальній драмі Марисі Нікітюк "Коли падають дерева". Наступною головною роллю стала Катя в 95-серійному серіалі "Таємниці".

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