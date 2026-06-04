Відома акторка вперше з'явилася з нареченим-військовим: "4,5 роки на війні"

Ви дізнаєтеся:
- Анастасія Пустовіт виходить заміж
- Як виглядає її наречений-військовий
Відома українська актриса Анастасія Пустовіт вперше опублікувала в Instagram знімок зі своїм нареченим. Нещодавно стало відомо, що зірка "Тихої Нави" виходить заміж.
Пустовіт не приховує, що її обранця захищає Україну на фронті. Знаменитість супроводила милі селфі з коханим зворушливими зізнаннями в коханні. Виявилося, що пара вперше змогла провести річницю стосунків разом.
"Це, здається, наша перша за всі ці роки річниця, яку ми зустріли разом. Цілих 5 років. Разом півроку і 4,5 роки на війні та на відстані. Тільки ми знаємо, якою ціною нам це дається, особливо коли за основу береш кохання", — зізналася Анастасія.
Актриса ніжно зізналася у коханні Володимиру і заявила, що їхнє кохання не здатні зламати відстань і важкі реалії війни.
"Ми з тобою різні і водночас схожі. Вже точно, не побоюся сказати, сім'я. Однозначно і в горі, і в радості. Ближче за тебе нікого немає. Нехай так і буде. Ще багато-багато річниць. Люблю тебе від кам'яних пляжів до прифронтових вокзалів. Нам вистачить і терпіння, і мудрості, і ніжності, і часу. Нехай океан буде ласкавим, а сонце не обпалює плечі", — висловилася Пустовіт.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Енріке Іглесіас підірвав соцмережі архівним відеороликом із Лас-Вегаса. На кадрах пристрасна шанувальниця спочатку фотографується з артистом, а потім буквально обсипає його бурхливими поцілунками в губи та щоки.
Також український хореограф і шоумен Влад Яма, який покинув країну на початку повномасштабного вторгнення, висловився про війну на батьківщині. Коментуючи поточні події, він жорстко висловився про росіян, використавши нецензурну лексику.
Вас може зацікавити:
- "Погоджуються небагато": відома співачка здивувала гонораром за проведення весілля
- "Боляче, аж до крику": Камалія повідомила про горе в родині
- "Курнікова там жива?": Іглесіас пристрасно поцілувався з іншою на очах у всіх
Про особу: Анастасія Пустовіт
Анастасія Пустовіт – українська актриса театру та кіно, повідомляє Вікіпедія.
У 2018 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (курс Дмитра Богомазова). З того ж року – в акторському складі Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі.
З 2017 року знімається в кіно. Першими роботами були епізоди у фільмах "Пташка співоча" (Аріна) та "Підкидьки-2" (Світлана Пісарюк). У 2018 році зіграла головну роль Лариси в соціальній драмі Марисі Нікітюк "Коли падають дерева". Наступною головною роллю стала Катя в 95-серійному серіалі "Таємниці".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред