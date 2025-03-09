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Через рік після скандального розлучення: Наталі Портман закрутила новий роман

Анна Підгорна
9 березня 2025, 23:51
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Зірка "Леона" має слабкість до артистичних французьких чоловіків.
Наталі Портман
Наталі Портман особисте життя - у Наталі Портман роман із Тангі Дестаблем / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Наталі Портман розлучилася з Бенжаменом Мельп'є 8 березня 2024 року
  • Рік потому артистка з'явилася на публіці з новим бойфрендом

Влітку 2023 року в ЗМІ просочилися чутки про те, що чоловік Наталі Портман, артист балету і танцюрист Бенжамен Мельп'є, зрадив голлівудську зірку з еко-активісткою Каміллою Етьєн. Акторка довго не коментувала ситуацію, і навіть робила спроби врятувати шлюб, проте в березні 2024 року Портман і Мельп'є офіційно розлучилися. Від невірного чоловіка Наталі виховує сина Алефа (2011) і доньку Амалію (2017).

На щастя, від трагедії в особистому житті Наталі Портман оговталася доволі швидко - вже кілька днів Мережею гуляють світлини акторки в компанії французького музиканта та режисера Тангі Дестабля. Французьке видання Voici, посилаючись на численні джерела, повідомляє, що в артистів зав'язалися романтичні стосунки. Зараз пара насолоджується ними в Парижі.

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Тангі Дестабль (творчий псевдонім - Tepr) є затребуваним діджеєм. У нього є двоє дітей від попередніх стосунків із французькою акторкою Луїзою Бургуен ("Неймовірні пригоди Адель Блан-Сек").

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються в романтичній комедії, де через 20 років після розлучення зіграють закоханих.

Також зірка "Матриці" і "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.

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Хто така Наталі Портман?

Наталі Портман - американська акторка театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє "Вікіпедія".

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