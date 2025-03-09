Через рік після скандального розлучення: Наталі Портман закрутила новий роман

Стисло:
- Наталі Портман розлучилася з Бенжаменом Мельп'є 8 березня 2024 року
- Рік потому артистка з'явилася на публіці з новим бойфрендом
Влітку 2023 року в ЗМІ просочилися чутки про те, що чоловік Наталі Портман, артист балету і танцюрист Бенжамен Мельп'є, зрадив голлівудську зірку з еко-активісткою Каміллою Етьєн. Акторка довго не коментувала ситуацію, і навіть робила спроби врятувати шлюб, проте в березні 2024 року Портман і Мельп'є офіційно розлучилися. Від невірного чоловіка Наталі виховує сина Алефа (2011) і доньку Амалію (2017).
На щастя, від трагедії в особистому житті Наталі Портман оговталася доволі швидко - вже кілька днів Мережею гуляють світлини акторки в компанії французького музиканта та режисера Тангі Дестабля. Французьке видання Voici, посилаючись на численні джерела, повідомляє, що в артистів зав'язалися романтичні стосунки. Зараз пара насолоджується ними в Парижі.
Тангі Дестабль (творчий псевдонім - Tepr) є затребуваним діджеєм. У нього є двоє дітей від попередніх стосунків із французькою акторкою Луїзою Бургуен ("Неймовірні пригоди Адель Блан-Сек").
Наталі Портман та її новий бойфренд Тангі Дестабел прибувають до паризького вокзалу Gare du Nord, щоб сісти на "Євростар" до Лондона - 24 лютого. pic.twitter.com/0miRu4Iifu- Natalie Portman Updates (@nportmanonline) 9 березня 2025 року
? Наталі Портман під час прогулянки Парижем вперше помітили зі своїм новим бойфрендом, 44-річним французьким музичним продюсером Тангі Дестабелем (Tanguy Destable). pic.twitter.com/xY9VoK08qI- Natalie Portman Updates (@nportmanonline) March 7, 2025
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Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднаються в романтичній комедії, де через 20 років після розлучення зіграють закоханих.
Також зірка "Матриці" і "Джона Віка" Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою. 60-річний артист ніколи не був одружений, і нинішній роман для нього найтриваліший.
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Хто така Наталі Портман?
Наталі Портман - американська акторка театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка.Володарка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA і "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє "Вікіпедія".
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