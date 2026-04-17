Софія Ротару заговорила румунською та поділилася особистим - деталі

Співачка опублікувала фото близької людини та вшанувала її пам'ять.

Софія Ротару вшанувала пам'ять мами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Легендарна українська співачка Софія Ротару опублікувала зворушливий пост у своєму Instagram. Артистка опублікувала архівне фото своєї мами, Олександри Іванівни Ротарь.

У день народження найближчої людини виконавиця традиційно опублікувала її знімок і вшанувала пам'ять мами коротким повідомленням. Що цікаво, Софія Михайлівна цього разу вирішила звернутися до аудиторії румунською мовою.

"День народження мами", — написала Ротару.

Мама Софії Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

Артистка заговорила румунською не випадково — вона народилася в Чернівецькій області біля кордону з Румунією, і саме ця мова стала для неї першою в житті.

Софія Ротару з теплотою згадує маму, яку втратила 28 років тому — 16 вересня 1997 року. Саме Олександра Іванівна стала для зірки першою слухачкою і прищепила їй любов до народних пісень.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

