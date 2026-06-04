В Україні потепліє до +28 градусів: в яких областях буде найспекотніше

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у п’ятницю
- Які області омине дощ
Погода в Україні у п’ятницю, 5 червня, буде теплою. Подекуди температура сягатиме +28 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Зараз у нас найближчим часом будуть такі собі лайт-тропіки, вогко і дуже тепло", - йдеться у повідомленні.відео дня
За її словами, завтра повсюди максимальна температура повітря становитиме +23…+26 градусів, лише у південній частині очікується до +28 градусів.
Дощі також прогнозуються у багатьох областях України.
"Хіба що у південній частині без істотних опадів і вузька смуга також меншої ймовірності опадів - від Київщини на південь", - зауважила синоптикиня.
Погода в Києві
У Києві в п'ятницю істотні опади не очікуються. Прогнозується тепла погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів.
Діденко додала, що на вихідних в Україні буде вогко і тепло, а при дощах - свіжіше.
Погода в Україні до кінця тижня
Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень.
Він зауважив, що на вихідних у деяких областях навіть встановиться літня спека.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.
Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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