В Україні потепліє до +28 градусів: в яких областях буде найспекотніше

Синоптикиня каже, що на вихідних в Україні буде вогко і тепло.

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Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Які області омине дощ

Погода в Україні у п’ятницю, 5 червня, буде теплою. Подекуди температура сягатиме +28 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Зараз у нас найближчим часом будуть такі собі лайт-тропіки, вогко і дуже тепло", - йдеться у повідомленні. відео дня

За її словами, завтра повсюди максимальна температура повітря становитиме +23…+26 градусів, лише у південній частині очікується до +28 градусів.

Дощі також прогнозуються у багатьох областях України.

Карта прогнозу дощів на 5 червня / фото: facebook.com/tala.didenko

"Хіба що у південній частині без істотних опадів і вузька смуга також меншої ймовірності опадів - від Київщини на південь", - зауважила синоптикиня.

Погода 5 червня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в п'ятницю істотні опади не очікуються. Прогнозується тепла погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що на вихідних в Україні буде вогко і тепло, а при дощах - свіжіше.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні до кінця тижня

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень.

Він зауважив, що на вихідних у деяких областях навіть встановиться літня спека.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 червня по всій території України очікуються короткочасні дощі, але температурний режим залишатиметься літнім — від +20 до +27 градусів.

Також синоптики прогнозували, що в червні температура в Одесі залишатиметься близькою до кліматичної норми з короткочасним похолоданням на початку місяця та потеплінням наприкінці.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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