Зіркова пара лелек Грицик і Одарка покинули своїх пташенят - що сталося

Дослідниця пояснила, чому "батьки" покинули лелеченят.

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Зіркові лелеки покинули своїх пташенят, але не назавжди / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Лелеки Грицик та Одарка залишили своїх пташенят

Батьки лелеченят готують їх до нового етапу дорослішання

У Полтавській області у відому лелечому гнізді сьогодні, 4 червня, зіркова пара птахів Грицик та Одарка залишили своїх дітей. Це помітили глядачі онлайн-трансляції на YouTube-каналі Лелека Грицько.

Дослідниця Ірина Саражинська пояснила, що популярні лелеки таким чином перевели своїх пташенят на новий етап дорослішання.

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"Вони підросли, тож почався новий етап: тепер усе частіше Грицик та Одарка будуть відлучатися на пошуки поживи одночасно, а не по черзі, як це було до сьогодні. Відтепер частіше будемо бачити лелеченят самих у гнізді, адже вони потребують значно більше їжі, а батьки мають задовольняти їхні потреби. Діти ростуть, а разом з тим зростають і апетити чотирьох чорних дзьобиків", - йдеться у дописі дослідниці.

Сьогодні Грицик і Одарка вже двічі залишали пташенят у гнізді. Перший раз Грицик був під гніздом та повернувся із сіном через 1 хвилину, а от вдруге лелеченята були самі майже 16 хвилин, поки не прилетіла Одарка.

Дивіться відео, як лелеки покинули гніздо:

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Про джерело: Лелека Грицько "Лелека Грицько" — це український YouTube‑канал та соціальний медіапроєкт, створений у березні 2023 року, який веде пряму трансляцію з гнізда лелек у Національному природному парку "Пирятинський". Канал має понад 64 тисячі підписників і регулярно показує унікальні кадри життя диких птахів та інших мешканців заплави річки Удай. Окрім трансляцій, автори публікують освітні та природоохоронні відео, організовують збори коштів для підтримки українських військових і співпрацюють із науковцями та місцевими громадами. Проєкт поєднує популяризацію орнітології, екологічну освіту та волонтерську діяльність, завдяки чому став відомим серед широкої аудиторії як один із найцікавіших прикладів онлайн‑спостереження за дикою природою в Україні

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