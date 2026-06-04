Реактивних дронів стане більше: Сирський розкрив нову тактику ударів РФ

Сирський зауважив, що Росія почала збільшувати кількість безпілотників.

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РФ використовуватиме більше реактивних дронів / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Сирського:

РФ планує збільшити частку реактивних дронів до 50%

Це ставить перед Україною нові виклики

Найкращі результати із збиття дронів показав другий ешелон дронів-перехоплювачів

Країна-агресор Росія збільшує кількість безпілотників, покращує їхню якість і планує суттєво нарощувати частку реактивних ударних дронів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції", - наголосив він. відео дня

Головком додав, що більшість знешкоджених "Шахедів" і "Гераней" зараз - результат роботи українських дронів-перехоплювачів.

За його словами, лише у травні вони збили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників у трьох ешелонах протиповітряної оборони.

"За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень", - зауважив Сирський.

Водночас армійська авіація у травні знищила понад 440 російських безпілотників різних типів, адже вертольоти отримують нові засоби виявлення, прицілювання та ракетне озброєння.

Також за підсумками наради з питань протидії ворожим БпЛА головнокомандувач ЗСУ визначив завдання за ключовими напрямками на наступний період.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Загроза реактивних "Шахедів"

Радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов також попереджав, що Росія планує розширювати застосування реактивних дронів типу "Шахед", однак Україна вже готується до їх перехоплення та розробляє відповідні засоби протидії.

За його словами, окупанти розраховують, що українським силам буде складніше ефективно реагувати на високошвидкісні повітряні цілі.

"Зараз є кілька реактивних "Шахедів". Є "Герань-3", яка літає зі швидкістю близько 300 кілометрів на годину, і "Герань-4" – це 400–500 кілометрів на годину", - зауважив він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Російські дрони - останні новини України

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв про те, що Росія почала скидати FPV-дрони зі снарядами на дахи багатоповерхівок за допомогою безпілотників "Гербера". Це створює додаткову загрозу для цивільного населення.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР розповіли про появу нового реактивного дрона РФ — "Герань-4", який досягає швидкості 500 км/год і має покращену конструкцію для маневрування.

Крім того, ЗМІ писали, що зміна тактики РФ у використанні ударних дронів "Шахед" призвела до практично безперервних багатогодинних атак на Україну, які мають на меті виснажити країну та посилити тиск на цивільне населення.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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