Крим трясло від вибухів: дрони атакували кілька аеродромів, що відомо

Коротко:
- Вночі Крим атакували безпілотники
- Вибухи зафіксували біля кількох аеродромів
- Через атаку обмежували рух Кримським мостом
У ніч на 4 червня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО та вибухи поблизу кількох військових аеродромів. Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" та партизанський рух Атеш.
Зокрема, відомо, що близько 23:44 у центрі Сімферополя було чути вибух. Також надходила інформація про можливе влучання в районі російської військової частини.
Згодом вибухи та стрілянину зафіксували біля військових аеродромів "Гвардійське", "Бельбек", "Кача" та "Саки".
Пізніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку і заявив, що ППО нібито збила 7 безпілотників.
Крім того, тимчасово зупинено і рух автомобільного транспорту Кримським мостом.
Водіїв і пасажирів, які перебувають на мосту або в зоні огляду, закликали зберігати спокій та виконувати вказівки співробітників транспортної безпеки.
Чи "впаде" колись Кримський міст
Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес заявляв, що Кримський міст залишається важливим як з військової, так і з психологічної точки зору.
За його словами, Кримський міст уже пошкоджений і в деяких місцях дірявий.
"Це вразливе місце, але він також має величезний психологічний вплив. І поки цей міст стоїть, навіть після того як мир нарешті якось узгодять, він буде перешкодою для України в можливості виходити в Азовське море. Отже, цей міст рано чи пізно впаде, я це так собі уявляю", - підкреслив генерал.
Крим - останні новини
Раніше бійці СБУ уразили три кораблі російського флоту та пошкодили критичну військову інфраструктуру в Криму, включно з радіолокаційними станціями і нафтобазами, що значно послабило обороноздатність півострова.
Також бійці ГУР завдали точних ударів по двох великих десантних кораблях російського Чорноморського флоту у Севастопольській бухті, вивівши їх з ладу та посиливши морську уразливість окупантів.
Як повідомляв Главред, окупанти підсилюють оборону Криму масовим мінуванням узбережжя, в тому числі збройними загородженнями на пляжах і в морі, щоб запобігти висадці українського десанту.
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Про персону: Бен Годжес
Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.
Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.
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