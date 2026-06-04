Продавці масово знижують ціни: в Україні дешевшає овоч нового врожаю

Темпи продажів залишаються низькими, що посилює спад цін.

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В Україні дешевшає капуста нового врожаю / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

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В Україні дешевшає капуста нового врожаю

Після стабілізації погоди зросли обсяги збору та постачання овочів

Ціни приблизно на 16% нижчі, ніж на початку червня 2025 року

В Україні знижуються ціни на капусту нового врожаю. Ринок перебуває під тиском сезонного збільшення пропозиції від місцевих виробників. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними експертів, головним фактором здешевлення стала активізація збору врожаю після періоду нестабільної погоди. Після сильних дощів, гроз і місцями граду погодні умови в більшості регіонів стабілізувалися, що дозволило господарствам наростити обсяги постачання на внутрішній ринок. У результаті пропозиція капусти нового врожаю помітно перевищує поточний попит.

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Додатковим чинником тиску на ціни стала якість продукції. Частина врожаю не відповідає очікуванням кінцевих покупців, що змушує виробників знижувати відпускні ціни для стимулювання продажів.

Попри зростання пропозиції, темпи реалізації залишаються помірними, що посилює ціновий спад у цьому сегменті.

Наразі виробники пропонують капусту нового врожаю за ціною 11-18 грн за кілограм (приблизно $0,25-0,41/кг). Це в середньому на 22% менше, ніж тиждень тому. Аналітики також зазначають, що нинішні ціни приблизно на 16% нижчі, ніж на початку червня 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти в червні - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснив, що у червні ціни на продукти формуватимуться під впливом сезонного надходження нового врожаю, вартості пального, логістики та рівня попиту.

За його словами, в умовах війни особливу роль відіграє стабільність постачання. Будь-які перебої в логістиці можуть одразу відобразитися на кінцевій вартості продуктів. Водночас високі ціни на пальне продовжують підвищувати собівартість виробництва та доставки, що особливо впливає на м’ясо, молочні продукти та хліб.

Разом із тим експерт очікує, що збільшення пропозиції овочів нового врожаю може сприяти зниженню цін на частину продуктів. Однак загальна ситуація на ринку залежатиме від балансу попиту і пропозиції, а також можливого зростання споживчого ажіотажу на окремі товари.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, на старті літа в Україні очікується традиційне сезонне зниження цін на частину продуктів. За словами економіста Олега Пендзина, дешевшатимуть передусім сезонні овочі, а також молоко і м’ясо.

Також українка провела експеримент і порівняла ціни на базові продукти в Україні та Німеччині, опублікувавши відео в TikTok. У результаті з’ясувалося, що частина товарів в Україні дорожча, зокрема огірки, помідори, лимони та молоко.

Як повідомляв Главред, Україна опинилася серед країн із найшвидшим зростанням цін на продукти харчування та увійшла до топ-15 у відповідному рейтингу FAO. Водночас економісти ставлять під сумнів коректність таких оцінок, вказуючи на неповне охоплення країн і викривлення глобальної картини.

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