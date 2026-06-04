Дрони 'вполювали' російський корабель у Криму: 'Мадяр' показав відео удару

Призначення цього корабля - контроль і захист портів та суден.

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Удар по кораблю РФ в Криму / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Сили СБС уразили корабель "Світляк" у Криму

Також під удар потрапила навігаційна система в Саках

Крім того, уражено локомотиви, ЗРГК "Панцир-С1" та паливні цистерни

У ніч на 4 червня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, серед різнобарв’я відпрацьованих військових цілей в оперативній глибині противника "птахами" СБС уражено прикордонний сторожовий корабель "Світляк" проєкту 10410 у населеному пункті Юркине (Крим).

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"Призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК "Ігла", арт. установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на півострові уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н у місті Саки, а у населених пунктах Владиславівка та Роздольне – локомотиви.

Також під удар потрапили:

російський ЗРГК "Панцир-С1" у населеному пункті Стрілкове на Херсонщині;

трансформатори у Булавинському та Вуглегірську на Донеччині;

цистерни з ПММ у місті Макіївка.

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Можливі сценарії звільнення Криму

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес заявляв, що окупований півострів Крим є найважливішим місцем у російсько-українській війні.

За його словами, Україна повинна продовжувати бити по аеродромах, залишкам флоту, логістиці, іншим задіяним у війні об'єктам, щоб росіяни зрозуміли, що вони не можуть там залишатися і Крим не приносить їм жодної користі.

"Це звучить трохи спрощено, але перша фаза… до звільнення Криму – це ізолювати його, перерізати дорогу на Джанкой, знищити міст. Друге – зробити його непридатним, неможливим для використання росіянами", - наголосив він.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 4 червня Крим атакували безпілотники. Вибухи були зафіксовані біля аеродромів "Гвардійське", "Бельбек", "Кача" і "Саки".

Дрони ГУР значно ускладнили логістику Росії, завдавши ударів по ключових маршрутах постачання між окупованим Кримом і материковою частиною, що призвело до блокування сухопутного коридору та паливного дефіциту в окупантів.

Крім того, в Криму після нічної атаки 28 квітня спалахнула військова частина, де Росія ховає свої ракети "Іскандер". Вогонь був зафіксований на території колишньої ракетної частини, а супутникові знімки підтвердили масштабність пожежі.

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Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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