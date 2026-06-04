Кіркоров приписав собі перемогу на "Євробаченні": переможниця різко відреагувала

Співачка Дара жорстко поставила прихильника Путіна на місце і розповіла, хто насправді переміг.

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Євробачення 2026 — заява Кіркорова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, Євробачення

Коротко:

Що заявив Кіркоров

Як відреагувала Дара

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, продовжує стверджувати, що саме він виграв міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2026.

Путініст, не соромлячись, написав про це на своїй сторінці в Instagram.

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Кіркоров написав величезний пост, чому його повинні вважати переможцем конкурсу. Зокрема, путініст пише, що саме завдяки йому Болгарія брала участь у конкурсі.

"І таки так! Завдяки мені Болгарія брала участь у "Євробаченні" і перемогла! Європейські ЗМІ прозвали мене Троянським конем, підозрюючи мою пряму участь у цій перемозі", - пише путініст.

За його словами, він привів інвестора на Болгарське національне телебачення, який "люб'язно погодився профінансувати Болгарію". Крім того, він заявив, що його "Dream team", яку колись нібито заснував Кіркоров, "підготувала співачку" до виступу та перемоги.

Кіркоров приписав собі чужу перемогу / Скріншот Instagram/f.kirkorov

"З ряду причин я мовчав, але щоб розвіяти всі чутки та плітки, я вирішив сьогодні про це розповісти. Саме завдяки мені Болгарія зараз святкує перемогу і радіє, що наступний Євробачення пройде в Болгарії", - марить путініст.

Він додає, що морально задоволений, оскільки "він виграв цей конкурс".

Dara перемогла на Євробаченні 2026 / скрін з відео

Тим часом у коментарі до путініста завітала справжня переможниця Євробачення - співачка Дара. Вона вміло поставила Кіркорова на місце і розповіла, хто працював над перемогою країни в конкурсі.

"З усією повагою, Bangaranga була написана у 2023 році в Sofia song writing camp. Дякую за моральну підтримку, але успіх цього проєкту — результат неймовірної праці, таланту та відданості справі команди", — написала сама Дара і перелічила членів своєї команди, серед яких не було жодної згадки про путініста Кіркорова.

Дара відреагувала на слова Кіркорова / Скріншот

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Про особу: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, у тому числі й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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