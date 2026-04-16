Без ін'єкцій: українська актриса розповіла, як швидко схудла на 17 кілограмів

Коротко:
- Як актриса вирішила схуднути
- Чому вона прийняла таке рішення
Українська актриса Надія Хільська розповіла, як їй вдалося схуднути на 17 кілограмів.
Про це вона розповіла в інтерв'юРБК-Україна LIFE.
На запитання ведучої про те, як їй це вдалося, актриса відповіла просто, що їй набридло.
"Я ніколи стільки не важила, це була дуже велика вага. Я, скоріше, набрала її через стрес. Спочатку, після смерті чоловіка, я схудла, а потім поступово, поступово набрала. Я заглушала свій біль їжею, і солодощі мені в цьому дуже допомагали", - розповідає вона.
За словами актриси, вона пізніше взяла себе в руки і почала худнути на інтервальному голодуванні. Актриса додає, що насправді думала звернутися за допомогою до ін'єкцій, але злякалася.
"Я спробувала і якось це так пішло. Я навіть і не сподівалася на 17 кілограмів. Я думала: ну скину якихось вісім… А воно якось пішло-пішло", — розповіла вона.
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше голлівудська актриса і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі" на третій день свого візиту до Австралії разом із принцом Гаррі.
Напередодні такожзірка популярного колись серіалу "Не народжуйся красивою", актриса Ольга Ломоносова несподівано розлютилася на свою колегу по серіалу, Катю Пушкарьову, яку зіграла актриса Неллі Уварова.
Вас також може зацікавити:
- "Сильно виснажена": актриса Тишкевич раптово потрапила до лікарні
- Ридав і говорив: виснажений чоловік Заворотнюк з'явився на могилі актриси
- У популярної української актриси проблеми зі здоров'ям: "Цілу ніч не спала"
Про особу: Надія Хільська
Надія Хільська — українська актриса театру, кіно та дубляжу.
Надія була одружена з актором і учасником російсько-української війни Олексієм Хільським. Він загинув на фронті 17 серпня 2023 року. Виховує дочку.
