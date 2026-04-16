Без ін'єкцій: українська актриса розповіла, як швидко схудла на 17 кілограмів

Олена Кюпелі
16 квітня 2026, 22:58
Надія Хільська поділилася своїм секретом схуднення та розповіла, чому відмовилася від ін'єкцій.
Надія Хільська схудла на 17 кілограмів
Надія Хільська схудла на 17 кілограмів

Українська актриса Надія Хільська розповіла, як їй вдалося схуднути на 17 кілограмів.

Про це вона розповіла в інтерв'юРБК-Україна LIFE.

На запитання ведучої про те, як їй це вдалося, актриса відповіла просто, що їй набридло.

"Я ніколи стільки не важила, це була дуже велика вага. Я, скоріше, набрала її через стрес. Спочатку, після смерті чоловіка, я схудла, а потім поступово, поступово набрала. Я заглушала свій біль їжею, і солодощі мені в цьому дуже допомагали", - розповідає вона.

Надія Хільська про схуднення
Надія Хільська про схуднення

За словами актриси, вона пізніше взяла себе в руки і почала худнути на інтервальному голодуванні. Актриса додає, що насправді думала звернутися за допомогою до ін'єкцій, але злякалася.

"Я спробувала і якось це так пішло. Я навіть і не сподівалася на 17 кілограмів. Я думала: ну скину якихось вісім… А воно якось пішло-пішло", — розповіла вона.

Актриса поділилася секретом
Актриса поділилася секретом

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше голлівудська актриса і дружина британського принца Гаррі Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі" на третій день свого візиту до Австралії разом із принцом Гаррі.

Напередодні такожзірка популярного колись серіалу "Не народжуйся красивою", актриса Ольга Ломоносова несподівано розлютилася на свою колегу по серіалу, Катю Пушкарьову, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

Про особу: Надія Хільська

Надія Хільська — українська актриса театру, кіно та дубляжу.

Надія була одружена з актором і учасником російсько-української війни Олексієм Хільським. Він загинув на фронті 17 серпня 2023 року. Виховує дочку.

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Без ін'єкцій: українська актриса розповіла, як швидко схудла на 17 кілограмів

