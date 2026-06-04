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На Київ чекають хороші новини: Рубіо анонсував надання допомоги на $400 млн

Анна Ярославська
4 червня 2026, 06:56
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Надання військової допомоги Україні затримується на рівні Пентагону.
Марко Рубіо
Рубіо заявив, що "дуже скоро" з’являться новини про $400 млн військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОП

Про що сказав Марко Рубіо:

  • Держдепартамент чекає на новини про виділення 400 мільйонів доларів
  • Гроші для Києва поки що залишаються заблокованими на рівні Пентагону
  • Конгрес уже затвердив цей великий пакет фінансової підтримки

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "досить скоро" з'являться новини про допомогу Україні у розмірі 400 мільйонів доларів, затверджену Конгресом.

Як пише Reuters, поки що допомога Україні затримується на рівні Пентагону.

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У свою чергу, член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив у соцмережі Х, що Палата проголосувала за продовження розгляду петиції про надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії.

"Палата представників щойно проголосувала 218 голосами проти 204 за просування петиції про надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії. Голосування щодо остаточного варіанту прийняття відбудеться завтра. Це наш момент Черчилля, і ми маємо пройти випробування", — написав Бейкон.

Довідка. Вираз "момент Черчилля" означає критичний історичний момент, коли потрібні мужність, рішучість, лідерство та стійкість перед обличчям великої загрози.

Зазначимо, наприкінці травня двопартійна група сенаторів виступила проти затримок з боку Міністерства оборони США у наданні 600 млн доларів допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі. Як пише Associated Press, 22 травня вони надіслали листа міністру оборони Піту Гегсету із закликом виділити ці кошти.

Під час слухань у Конгресі Гегсет повідомив законодавцям, що фінансування для України було "виділено" і що план витрат незабаром буде надіслано законодавцям. Однак сенатори заявляють, що Пентагон не вклався в обіцяний термін 15 травня для подання цього плану.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Військова допомога Україні - новини

Як писав Главред, США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії. Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні діалогу з питань безпеки Shangri-La Dialogue.

Він підкреслив, що Вашингтон уже надав Києву значну допомогу і водночас стимулював європейських союзників активніше брати участь у підтримці України. За словами Гегсета, Україна демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Орієнтовна вартість пакету становить 108,1 млн доларів.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст вважає, що Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Тим часом Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо виділення країнами-членами Альянсу 0,25 % свого ВВП на військову допомогу Україні. Ініціатива не буде реалізована через відсутність одностайної підтримки союзників. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерела в НАТО.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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