Син президента: Мадонна назвала свого найкращого коханця

Мадонна приголомшила своїх шанувальників несподіваною заявою та ім'ям коханця.

https://glavred.net/starnews/syn-prezidenta-madonna-nazvala-svoego-samogo-luchshego-lyubovnika-10770347.html Посилання скопійоване

Мадонна трохи розповіла про своє особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Коротко:

Яким зізнанням здивувала Мадонна

Кого ж вона назвала

Нещодавно популярну американську співачку Мадонну попросили назвати свого найкращого коханця, і вона відповіла, що готова назвати лише тих, хто вже помер.

За інформацією Page Six, з усіх своїх колишніх вона вибрала Джона Ф. Кеннеді-молодшого.

відео дня

Зараз Мадонна просуває свій новий альбом "Confessions II", співпрацюючи з Grindr. І замість звичайного прес-туру вона зняла відео з драматургом Джеремі О. Гаррісом, Бобом Драг Квіном, танцівницею Айві Маглер, дизайнером Раулем Лопесом і Марчелло Гутьєрресом з ID, який задавав питання.

Кеннеді-молодший загинув в авіакатастрофі / Фото Вікіпедія

В один особливо пам’ятний момент Лопес запитує: "Хто був твоїм найкращим коханцем?"

"Я називатиму імена лише померлих", — каже суперзірка "Papa Don’t Preach", перш ніж прикрити рот і прошепотіти: "Джон Кеннеді-молодший", — сказала вона.

"Всі кажуть, що у нього був приголомшливий талант (неценз. — ред.) і він був чудовим професіоналом (неценз. — ред.)", — додала вона.

Пара зустрічалася дуже недовго наприкінці 1980-х. "Мадонна була лише швидкоплинним захопленням", — сказав один із близьких друзів Кеннеді в книзі "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" Розмарі Теренціо та Ліз Макніл, що вийшла у 2024 році. "Нічого більше. Навряд чи це було швидкоплинне захоплення", — йшлося тоді.

Мадонна, як завжди, відзначилася палкою заявою / Скріншот YouTube

У книзі стверджується, що вони познайомилися, коли він зустрічався з актрисою Крістіною Хааг, а Мадонна була одружена з Шоном Пенном.

Неназваний друг Кеннеді каже, що поп-ікона сама виявляла інтерес до JFK-молодшого, "і це було лестощами — вона була на піку своєї кар'єри".

"Усе зводилося до фізичного потягу, нічого більше не планувалося", — стверджувало джерело.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що дружина британського принца Гаррі Меган Маркл порадувала підписників рідкісними сімейними знімками, на яких вона зображена разом із чоловіком і дочкою. Публікація була приурочена до першого маленького ювілею принцеси Лілібет.

Напередодні також російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, розлютила росіян надто самовпевненою і нахабною заявою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Мадонна Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) — американська співачка, авторка-виконавиця, танцівниця та акторка. З 1980-х носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніша у комерційному плані виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (у 1998 році отримала одразу три нагороди) та двох "Золотих глобусів". Внесена до "Залу слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри в 1979 році випустила 14 альбомів і 93 сингли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред