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Син президента: Мадонна назвала свого найкращого коханця

Олена Кюпелі
4 червня 2026, 15:45
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Мадонна приголомшила своїх шанувальників несподіваною заявою та ім'ям коханця.
Мадонна
Мадонна трохи розповіла про своє особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Коротко:

  • Яким зізнанням здивувала Мадонна
  • Кого ж вона назвала

Нещодавно популярну американську співачку Мадонну попросили назвати свого найкращого коханця, і вона відповіла, що готова назвати лише тих, хто вже помер.

За інформацією Page Six, з усіх своїх колишніх вона вибрала Джона Ф. Кеннеді-молодшого.

відео дня

Зараз Мадонна просуває свій новий альбом "Confessions II", співпрацюючи з Grindr. І замість звичайного прес-туру вона зняла відео з драматургом Джеремі О. Гаррісом, Бобом Драг Квіном, танцівницею Айві Маглер, дизайнером Раулем Лопесом і Марчелло Гутьєрресом з ID, який задавав питання.

Кеннеді-молодший загинув у авіакатастрофі
Кеннеді-молодший загинув в авіакатастрофі / Фото Вікіпедія

В один особливо пам’ятний момент Лопес запитує: "Хто був твоїм найкращим коханцем?"

"Я називатиму імена лише померлих", — каже суперзірка "Papa Don’t Preach", перш ніж прикрити рот і прошепотіти: "Джон Кеннеді-молодший", — сказала вона.

"Всі кажуть, що у нього був приголомшливий талант (неценз. — ред.) і він був чудовим професіоналом (неценз. — ред.)", — додала вона.

Пара зустрічалася дуже недовго наприкінці 1980-х. "Мадонна була лише швидкоплинним захопленням", — сказав один із близьких друзів Кеннеді в книзі "JFK Jr.: An Intimate Oral Biography" Розмарі Теренціо та Ліз Макніл, що вийшла у 2024 році. "Нічого більше. Навряд чи це було швидкоплинне захоплення", — йшлося тоді.

Мадонна
Мадонна, як завжди, відзначилася палкою заявою / Скріншот YouTube

У книзі стверджується, що вони познайомилися, коли він зустрічався з актрисою Крістіною Хааг, а Мадонна була одружена з Шоном Пенном.

Неназваний друг Кеннеді каже, що поп-ікона сама виявляла інтерес до JFK-молодшого, "і це було лестощами — вона була на піку своєї кар'єри".

"Усе зводилося до фізичного потягу, нічого більше не планувалося", — стверджувало джерело.

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Про особу: Мадонна

Мадонна (Мадонна Луїза Чікконе) — американська співачка, авторка-виконавиця, танцівниця та акторка. З 1980-х носить негласний титул "королеви поп-музики". Потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніша у комерційному плані виконавиця в історії. Володарка семи "Греммі" (у 1998 році отримала одразу три нагороди) та двох "Золотих глобусів". Внесена до "Залу слави рок-н-ролу". З початку музичної кар'єри в 1979 році випустила 14 альбомів і 93 сингли.

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