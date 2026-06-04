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Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше

Марія Николишин
4 червня 2026, 12:34
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У квітні середня зарплата скоротилася на 4,4%.
Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше
Яка середня зарплата в Тернополі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Середня зарплата на Тернопільщині знизилася до 22 490 грн
  • Найвищі зарплати - у фінансовій та страховій сфері
  • Середній заробіток становить 73,7% від рівня по Україні

У квітні 2026 року середня заробітна плата на Тернопільщині зменшилася на 4,4% порівняно з березнем і становила 22 490 гривень. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у Тернопільській області, повідомили в обладміністрації.

"У квітні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників у Тернопільській області становила 22 490 грн, що на 4,4% менше, ніж у попередньому місяці, та становить 73,7% відповідного показника по Україні (30 515 грн)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у сфері фінансової та страхової діяльності - 43 284 грн. Водночас найнижчий рівень - у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 11 457 грн.

Крім того, заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 травня 2026 року становила 24,8 млн грн.

"Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах області у квітні 2026 року склала 123 214 осіб, що на 0,3% менше відносно березня", - додали в ОВА.

Середня зарплата на Тернопільщині різко впала: де зараз платять найбільше
Зарплати в Тернополі / фото: facebook.com/oda.te.gov.ua

Кому піднімуть зарплату у 2026 році

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова раніше заявляла, що зарплати вихователів у дитячих садках у 2026 році мають суттєво зрости.

За її словами, сьогодні середня оплата праці вихователя становить близько 8 тисяч гривень, що не відповідає рівню відповідальності та навантаження.

"Підвищення зарплат вихователям фінансуватиметься за рахунок місцевих бюджетів", - підкреслила вона.

Зарплати в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Житомирщині середня зарплата у квітні 2026 року зросла до 24 162 грн, перевищуючи мінімальну у регіоні майже втричі. Найвищі доходи зберігаються у фінансовій сфері та ІТ.

У Черкаській області середня зарплата у квітні сягнула 25 334 грн, що на 6,8% більше за показник березня. Традиційно найвищу оплату мають сфери інформації, телекомунікацій і фінансів, водночас у творчій і адміністративній сфері зарплати залишаються найнижчими.

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Про джерело: Тернопільська ОДА (ОВА)

Тернопільська обласна державна адміністрація — місцевий орган виконавчої влади в Тернопільській області, який діє на основі Закону України "Про місцеві державні адміністрації" і Типового регламенту та керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, розпорядженнями КМ України, розпорядженнями і дорученнями голови ОДА, пише Вікіпедія.

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