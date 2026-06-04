"Чорні лебеді" для РФ малоймовірні: політолог назвав головні ризики для Кремля

Основні загрози стабільності режиму в Росії цілком передбачувані — це економіка та техногенні катастрофи.

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Іван Преображенський виключив раптову появу "чорних лебедів" у Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com Іван Преображенський, скріншот

Що сказав Іван Преображенський:

Крах кремлівського режиму в разі початку кризи займе до місяця

Економічний занепад є головною загрозою для стабільності РФ

Ринкова система агресора все ще зберігає запас міцності

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський не вважає ймовірною появу в Росії так званих "чорних лебедів" — подій, які неможливо заздалегідь передбачити.

За його словами, можливий крах авторитарного режиму, якщо він почнеться, може розвиватися дуже швидко — буквально за тиждень або місяць. Однак на даний момент, підкреслив експерт, ознак системного руйнування влади немає.

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"Що може стати причиною руйнування? Все це передбачувано. У першу чергу — економіка. Друге — військова поразка. Економіка набагато ймовірніша в нинішніх умовах, військова поразка, на жаль, зараз значно менш імовірна", — сказав Перображенський в інтерв'ю Главреду.

Окрему увагу експерт приділив техногенним і природним катастрофам. За його оцінкою, через скорочення інвестицій в інфраструктуру та зростання кількості аварій у Росії зберігається ризик великих інцидентів — від аварій на атомних об'єктах і розливів водосховищ до вибухів складів та поширення небезпечних інфекцій.

Він також зазначив, що можливі спалахи захворювань, включаючи сибірську виразку, на тлі нестачі медичних кадрів і перепрофілювання цивільних лікарень під військові потреби. У таких умовах, за його словами, інфекція може поширюватися по країні швидше, ніж зазвичай.

При цьому політолог підкреслив, що всі перераховані сценарії вже добре відомі і не є "чорними лебедями". На його думку, влада в Росії усвідомлює ці ризики і намагається запобігати їм на ранніх стадіях.

Говорячи про стійкість системи, Преображенський використав образ "каптана Трішкіна", зазначивши, що ключове питання полягає у здатності влади одночасно контролювати різні кризові зони. Поки що, за його оцінкою, у держави достатньо ресурсів, а російська економіка, незважаючи на спрощення та одержавлення, зберігає певний запас міцності.

"Чи виникне ситуація, коли у нього буде так званий тришкин кафтан: коли якщо тут відріжеш — там розвалиться, якщо там відріжеш — це дуже важливе питання, але поки що ресурсів вистачає. На жаль, російська ринкова економіка досі досить ринкова і має дуже великий запас міцності. Вона стає все простішою і простішою, все більше схожою мало не на радянську, але поки що ще тримається", — резюмував Преображенський.

Ситуація в Росії — останні новини

Як писав Главред, прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог "руського світу", шовініст і украінофоб Дугін окреслили сценарії майбутнього для країни-агресора Росії на наступні 25 років. Серед них поразка РФ у так званій "СВО", застосування ядерної зброї та колонізація Росії.

Економіка країни-агресора РФ зазнає серйозних труднощів, які наростають. Як заявив економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов, через санкції та бюджетні проблеми влада була змушена заморозити бюджетні видатки та припинити їх збільшувати. За його словами, головною проблемою РФ на початку 2026 року, за оцінками великого бізнесу, стали неплатежі, генераторами яких є держпідприємства, насамперед виробники озброєння.

Представник Російського добровольчого корпусу Петро Бакумов (Вайс) заявив, що простого усунення або зміни російського диктатора Володимира Путіна недостатньо для реальних змін у країні. На його думку, навіть у разі відставки лідера державні структури, політична система, еліти та суспільні настрої продовжать існувати в колишньому вигляді. Трансформація Росії можлива лише через діяльність опозиції, а не в рамках чинного режиму.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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